سياحة النواب: العناني فخر لكل المصريين وفوزه تتويجًا للكفاءات الوطنية

أعربت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعد انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية وكفاءاتها المشرفة.

وقالت النائبة نورا علي، في تصريح لها، إن اختيار الدكتور العناني لهذا المنصب الرفيع هو تكريم مستحق لشخصية علمية ووطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مشيرة إلى أن سجله الحافل في مجالات السياحة والآثار والثقافة ساهم في إعادة رسم الصورة الحضارية لمصر على خريطة العالم.

وأضافت أن الدكتور العناني نجح خلال فترة توليه المسؤولية في تحقيق إنجازات ملموسة أبرزها تطوير المتاحف والمواقع الأثرية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية التراث، مما يجعله مؤهلًا بكل جدارة لقيادة منظمة عالمية بحجم اليونسكو.

وأكدت رئيس لجنة السياحة أن هذا الحدث يعكس المكانة التي تحتلها مصر على الصعيدين الثقافي والدبلوماسي، ويعد دافعًا قويًا لمواصلة الجهود في دعم الكفاءات المصرية وتمكينها من تبوّؤ المناصب الدولية.

واختتمت النائبة نورا علي بيانها بتقديم أصدق التهاني والتمنيات للدكتور خالد العناني بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، مؤكدة ثقتها في أنه سيكون صوتًا قويًا لقضايا التعليم والثقافة والحضارة والتراث الإنساني في العالم أجمع