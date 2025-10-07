اذا كنتي من محبي الاكلات البسيطة والمبتكرة نقدم إليك طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بخطوات سهلة ولذيذة

المكونات:

للكوسة:

1 كيلو كوسة متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

1 بصلة كبيرة مفرومة

250 جرام لحم مفروم (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة قرفة (اختياري)

للبشاميل:

3 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة دقيق

3 كوب لبن (حليب)

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملح وفلفل أسود

بيضة واحدة (يمكن الاستغناء عنها)

للوجه:

جبنة موتزاريلا أو رومي مبشورة (حسب الرغبة)



طريقة التحضير:

تحضير الكوسة:

تُغسل الكوسة وتُقطع شرائح رفيعة.

في طاسة بها ملعقة زيت، شوّحي الكوسة حتى تذبل قليلاً ثم ارفعيها جانباً.

في نفس الطاسة، شوّحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي اللحم المفروم وبهاراتك واتركيه حتى ينضج.

تحضير البشاميل:

في حلة على نار هادئة، ذوّبي الزبدة وأضيفي الدقيق وقلّبي دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

أضيفي اللبن تدريجياً مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كريمي.

أضيفي الملح والفلفل وجوزة الطيب، ثم ارفعيه من النار وأضيفي البيضة مع التقليب السريع.

الترتيب في الصينية:

في صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ضعي طبقة من الكوسة، ثم طبقة من اللحم، ثم طبقة كوسة أخرى.

صبّي البشاميل فوقها ووزعيه جيداً.

أضيفي الجبنة المبشورة على الوجه.

الخبز:

ضعي الصينية في فرن ساخن على درجة 180 مئوية لمدة 30–40 دقيقة حتى يحمر الوجه.

للتقديم:

قدّمي الكوسة بالبشاميل ساخنة مع أرز أبيض وسلطة خضراء أو زبادي.

هل تريديها بدون لحم (نباتية) أو باللحم كما في الوصفة؟ أقدر أكتب لك النسخة النباتية كمان لو تحبي.