قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد الغني: علشان نتكلم عن تاريخ كابتن حسن شحاته عايزين كتب

حسن شحاته
حسن شحاته
باسنتي ناجي

اشاد الإعلامي مجدي عبد الغني بالمسيرة الكروية للمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر،  الكابتن حسن شحاتة.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك: "علشان نتكلم عن تاريخ كابتن حسن شحاته الكروي
عايزين كتب".

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، نجل المدير الفني الأسطوري حسن شحاتة، كواليس الزيارة التي قام بها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لوالده في مستشفى الناس للاطمئنان على حالته الصحية، بعد الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال كريم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أوضة اللبس” المذاع عبر قناة النهار، إن الخطيب حرص على زيارة والده بشكل شخصي، في لفتة إنسانية تعبّر عن العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بينهما. 

وأوضح: “كابتن الخطيب له مكانة كبيرة عند والدي، والعلاقة بينهما يسودها الود والتقدير منذ سنوات طويلة”.
 

نية حسن شحاتة في تهنئة الخطيب قبل الوعكة الصحية
 

وأشار كريم إلى أن والده كان يخطط للتواصل مع محمود الخطيب لتهنئته على فوزه برئاسة النادي الأهلي بالتزكية، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب حالته الصحية، مضيفًا: “المعلم كان ناوي يكلمه بنفسه ويبارك له، لكن التعب منعه في الفترة الأخيرة”.
 

تطورات الحالة الصحية للمعلم حسن شحاتة
 

وحول تطورات حالة والده الصحية، أوضح كريم أن الأسرة كانت تستعد لإجراء عملية جراحية للمعلم منذ أكثر من شهرين، إلا أن ظروفه الصحية أجلت موعد العملية. وقال: “بقالنا فترة بنجهزه للعملية من خلال جلسات وفحوصات طبية، لكن والدي تعب شوية اليومين اللي فاتوا”.
 

سبب تأجيل العملية وحالته الحالية

وأضاف كريم: “الوالد جاله فيروس أو بكتيريا في المعدة، وده اللي أخر خضوعه للعملية مؤقتًا”، مؤكدًا أن حالته مستقرة حاليًا ويتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الأطباء في مستشفى الناس.

وختم حديثه مطمئنًا الجماهير ومحبي والده قائلاً: “الحمد لله حالته مستقرة وبإذن الله هيكون بخير قريب، وبنشكر كل الناس اللي بتسأل وبتدعي له بالشفاء”

حسن شحاتة الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

مواعيد قص الشعر

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

أرز بالدجاج

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

بالصور

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد