مجدي عبد الغني: علشان نتكلم عن تاريخ كابتن حسن شحاته عايزين كتب

اشاد الإعلامي مجدي عبد الغني بالمسيرة الكروية للمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، الكابتن حسن شحاتة.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك: "علشان نتكلم عن تاريخ كابتن حسن شحاته الكروي

عايزين كتب".

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، نجل المدير الفني الأسطوري حسن شحاتة، كواليس الزيارة التي قام بها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لوالده في مستشفى الناس للاطمئنان على حالته الصحية، بعد الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال كريم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أوضة اللبس” المذاع عبر قناة النهار، إن الخطيب حرص على زيارة والده بشكل شخصي، في لفتة إنسانية تعبّر عن العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بينهما.

وأوضح: “كابتن الخطيب له مكانة كبيرة عند والدي، والعلاقة بينهما يسودها الود والتقدير منذ سنوات طويلة”.



نية حسن شحاتة في تهنئة الخطيب قبل الوعكة الصحية



وأشار كريم إلى أن والده كان يخطط للتواصل مع محمود الخطيب لتهنئته على فوزه برئاسة النادي الأهلي بالتزكية، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب حالته الصحية، مضيفًا: “المعلم كان ناوي يكلمه بنفسه ويبارك له، لكن التعب منعه في الفترة الأخيرة”.



تطورات الحالة الصحية للمعلم حسن شحاتة



وحول تطورات حالة والده الصحية، أوضح كريم أن الأسرة كانت تستعد لإجراء عملية جراحية للمعلم منذ أكثر من شهرين، إلا أن ظروفه الصحية أجلت موعد العملية. وقال: “بقالنا فترة بنجهزه للعملية من خلال جلسات وفحوصات طبية، لكن والدي تعب شوية اليومين اللي فاتوا”.



سبب تأجيل العملية وحالته الحالية

وأضاف كريم: “الوالد جاله فيروس أو بكتيريا في المعدة، وده اللي أخر خضوعه للعملية مؤقتًا”، مؤكدًا أن حالته مستقرة حاليًا ويتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الأطباء في مستشفى الناس.

وختم حديثه مطمئنًا الجماهير ومحبي والده قائلاً: “الحمد لله حالته مستقرة وبإذن الله هيكون بخير قريب، وبنشكر كل الناس اللي بتسأل وبتدعي له بالشفاء”