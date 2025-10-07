قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
رياضة

شاهد.. منتخب مصر المشارك في كأس العرب في أول تمرين له

علا محمد

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط لقطات لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب في أول تمرين له بعد وصوله للمغرب لأداء مباراتين وديتين أمام المغرب والبحرين.

ووصلت بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب إلى الأراضي المغربية مساء اليوم،  الثلاثاء، قادمة من القاهرة، استعدادًا لخوض فترة الإعداد الخاصة بالمباراتين الوديتين أمام منتخبي المغرب والبحرين، ضمن برنامج التحضير للبطولة.

وحظيت البعثة باستقبال حافل في مطار الدار البيضاء من قِبل مسئولي الاتحاد المغربي لكرة القدم، حيث تم إنهاء إجراءات الدخول سريعًا قبل التوجه إلى مقر الإقامة الذي اختاره الجهاز الفني بعناية ليوفر أجواء مناسبة للتركيز والاستعداد الجيد.

المران الأول في أجواء حماسية

لم ينتظر الجهاز الفني طويلًا، إذ قرر المدير الفني حلمي طولان قيادة أول مران للمنتخب فور الوصول إلى المغرب، في ظل حرصه على استغلال كل وقت ممكن لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

الإعلامي أحمد عبد الباسط لقطات لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب كأس العرب منتخب مصر البحرين المغرب مباراتين وديتين أمام المغرب والبحرين

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

مواعيد قص الشعر

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

أرز بالدجاج

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

