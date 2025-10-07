فرج عامر: الكرة المصرية في وعكة رياضية

انتقد المهندس فرج عامر الكرة المصرية خلال تلك الفترة.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك:"الكرة المصرية في وعكة رياضية".

ويترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة المنتظرة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره جيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يسعى الفراعنة بقيادة المدير الفني حسام حسن لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر مواجهته المرتقبة أمام جيبوتي يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر الجاري، على ملعب «العربي الزاولي» بالمغرب، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الدوحة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

وتُعد هذه المباراة بمثابة خطوة حاسمة للفراعنة نحو ضمان التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026، الذي يُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين فقط من آخر جولتين لتحقيق الهدف المنتظر.

يمكن لعشاق المنتخب الوطني متابعة مباراة مصر وجيبوتي عبر شاشة قنوات «أون تايم سبورت» المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناة «ON Time Sports 1 HD» التي ستتولى النقل الحصري للقاء بتغطية تحليلية موسعة قبل وبعد المباراة.