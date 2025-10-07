الصحة: إحالة مقصرين بوحدة طب الأسرة بالكرادوة بكفر الشيخ للتحقيق

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير للصحة والسكان، جولة مفاجئة على وحدتي طب الأسرة بـ”الكرادوة” و”أبيوقا”، إلى جانب جولة ميدانية على مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ.

وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى انتظام العمليات اليومية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد وحدة طب الأسرة بالكرادوة، حيث شملت الجولة الصيدلية وغرفة التطعيمات وقسم التعقيم، لمتابعة مدى الالتزام بمعايير الجودة والانضباط.

ووجّه بنقل مدير الوحدة، وإحالة الصيدلانية والمتغيبين عن العمل والمقصرين إلى التحقيق، موكداً ضرورة إعادة توزيع القوى البشرية نحو الأماكن الأكثر احتياجاً، لضمان انتظام سير العمل وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

طب الأسرة بأبيوقا

وقال “عبد الغفار” إلى أن نائب الوزير تفقد أيضاً وحدة طب الأسرة بأبيوقا، حيث اطّلع على معدلات التردد اليومي للمرضى وطبيعة الخدمات الطبية المقدمة، كما تابع سجلات التطعيمات وبرامج المتابعة الدورية للأمراض المزمنة، ووجّه بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الأساسية بشكل مستمر، مع التأكيد على الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وجودة الأداء، لتقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة للمواطنين.

وأضاف أن نائب الوزير، خلال جولته الميدانية، تفقد مستشفى دسوق العام، حيث شملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، والمعمل، ووحدات القسطرة والأشعة والعظام، إضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي للأطفال والكبار، وتأكّد من توافر مستلزمات الغسيل والأدوية الأساسية لضمان انتظام الخدمة دون انقطاع، كما تفقد كشك الولادة ووجّه بالحفاظ على جاهزيته على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة.

ولفت “عبد الغفار” إلى أن نائب الوزير تفقد الأقسام الداخلية ووحدات الرعاية المركزة وقسم الحروق والحضانات، للاطمئنان على حالة المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى آراء المرافقين حول مستوى الرعاية داخل المستشفى، ووَجّه بتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى والجودة، ورفع كفاءة البنية التحتية لضمان بيئة صحية آمنة ومتكاملة للمرضى والعاملين، مع التأكيد على تقديم الدعم اللازم للمستشفى لتعزيز قدراته.

وأوضح المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقد مشروع إنشاء مستشفى الرياض المركزي، حيث استمع إلى شرح مفصّل للمشروع الذي يقع على مساحة 28,480 متراً مربعاً، ويبلغ طاقته الاستيعابية 152 سريراً، بما في ذلك 112 سرير إقامة داخلي، و21 سرير رعاية مركزة، و5 غرف عمليات، و19 حضانة، و34 ماكينة غسيل كلوي، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 50%، مع التسليم المقرر في سبتمبر 2026، مشدداً على ضرورة تسريع أعمال الإنشاء وتقديم موعد التسليم.

رافق نائب الوزير خلال الجولة المهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور السيد عبد السلام، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ.