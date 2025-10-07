قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: إحالة مقصرين بوحدة طب الأسرة بالكرادوة بكفر الشيخ للتحقيق

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير للصحة والسكان، جولة مفاجئة على وحدتي طب الأسرة بـ”الكرادوة” و”أبيوقا”، إلى جانب جولة ميدانية على مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ.

وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى انتظام العمليات اليومية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد وحدة طب الأسرة بالكرادوة، حيث شملت الجولة الصيدلية وغرفة التطعيمات وقسم التعقيم، لمتابعة مدى الالتزام بمعايير الجودة والانضباط.

ووجّه بنقل مدير الوحدة، وإحالة الصيدلانية والمتغيبين عن العمل والمقصرين إلى التحقيق، موكداً ضرورة إعادة توزيع القوى البشرية نحو الأماكن الأكثر احتياجاً، لضمان انتظام سير العمل وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

طب الأسرة بأبيوقا

وقال “عبد الغفار” إلى أن نائب الوزير تفقد أيضاً وحدة طب الأسرة بأبيوقا، حيث اطّلع على معدلات التردد اليومي للمرضى وطبيعة الخدمات الطبية المقدمة، كما تابع سجلات التطعيمات وبرامج المتابعة الدورية للأمراض المزمنة، ووجّه بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الأساسية بشكل مستمر، مع التأكيد على الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وجودة الأداء، لتقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة للمواطنين.

وأضاف أن نائب الوزير، خلال جولته الميدانية، تفقد مستشفى دسوق العام، حيث شملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، والمعمل، ووحدات القسطرة والأشعة والعظام، إضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي للأطفال والكبار، وتأكّد من توافر مستلزمات الغسيل والأدوية الأساسية لضمان انتظام الخدمة دون انقطاع، كما تفقد كشك الولادة ووجّه بالحفاظ على جاهزيته على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة.

ولفت “عبد الغفار” إلى أن نائب الوزير تفقد الأقسام الداخلية ووحدات الرعاية المركزة وقسم الحروق والحضانات، للاطمئنان على حالة المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى آراء المرافقين حول مستوى الرعاية داخل المستشفى، ووَجّه بتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى والجودة، ورفع كفاءة البنية التحتية لضمان بيئة صحية آمنة ومتكاملة للمرضى والعاملين، مع التأكيد على تقديم الدعم اللازم للمستشفى لتعزيز قدراته.

وأوضح المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقد مشروع إنشاء مستشفى الرياض المركزي، حيث استمع إلى شرح مفصّل للمشروع الذي يقع على مساحة 28,480 متراً مربعاً، ويبلغ طاقته الاستيعابية 152 سريراً، بما في ذلك 112 سرير إقامة داخلي، و21 سرير رعاية مركزة، و5 غرف عمليات، و19 حضانة، و34 ماكينة غسيل كلوي، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 50%، مع التسليم المقرر في سبتمبر 2026، مشدداً على ضرورة تسريع أعمال الإنشاء وتقديم موعد التسليم.

رافق نائب الوزير خلال الجولة المهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور السيد عبد السلام، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ.

الصحة طب الأسرة مستشفى دسوق العام مستشفى الرياض المركزي مجلس الوزراء وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

ترشيحاتنا

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد