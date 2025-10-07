لتوفير الرعاية الصحية المجانية.. قافلة طبية بقرية ديبي برشيد خلال يومى الجمعة والسبت المقبلين

اكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية بكافة قرى ومراكز المحافظة .

تنظم مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية بقرية ديبى بمركز رشيد خلال يومى الجمعة والسبت 10 و11 أكتوبر الجارى ضمن مبادرة "جايين لأهالينا"

وتضم القافلة 6 عيادات طبية في تخصصات ( الباطنة ، الأطفال ، الأسنان ، الجراحة ، النساء ، العظام ) ، كما تقدم خدمات تشخيصية متقدمة تشمل معملى دم وطفيليات ، أجهزة سونار بعياتى النساء والباطنة،عيادة للكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن" .

بالإضافة إلى لجنة لإعداد التقارير الطبية للعلاج على نفقة الدولة، واستكمال استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى، وتقديم خدمة التثقيف الصحي، كما سيتم صرف الأدوية للمواطنين بالمجان من خلال صيدلية القافلة.

وتخدم القافله قرية ديبى برشيد و القرى والعزب المجاورة محلة الأمير و ادفينا و المحلة و الملقه 2 .

وتؤكد الدكتورة جاكلين عازر، أن القوافل الطبية تأتي في إطار خطة متكاملة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية بجميع قرى ومراكز المحافظة، وخاصة بالمناطق التي تعاني من نقص الخدمات الطبية .

مشيرة إلى استمرار تنظيم مثل هذه القوافل خلال الفترات المقبلة لتغطية أكبر عدد من القرى والعزب، بما يضمن وصول الخدمة الصحية لكل مواطن بنطاق المحافظة .