اتحاد العمال يعزي الأزهر الشريف في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، ببالغ الحزن والأسى فقيد الأمة الإسلامية والعلم والدعوة، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأحد رموز الوسطية والاعتدال، الذي أفنى عمره في خدمة الدين والعلم والوطن.

وقال الاتحاد في بيان له: لقد كان الفقيد مثالًا للعالم الأزهري المستنير، وداعيةً إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، ترك إرثًا علميًا وفكريًا سيبقى منارة للأجيال.

كما تقدم الاتحاد العام بخالص العزاء إلى الأزهر الشريف وقياداته وعلمائه الأجلاء، وإلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى جموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم محبيه الصبر والسلوان.