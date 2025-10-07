على ملاعب السعودية.. إعلان مواعيد كأس السوبر الإسباني

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على مواعيد مسابقة السوبر الإسباني (2026)، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للعام السادس على التوالي.

ويحتضن ملعب الإنماء في جدة، جميع مباريات البطولة (نصف النهائي والنهائي)، حيث تقام المنافسات خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير المقبل.

مواعيد كأس السوبر الإسباني

تنطلق البطولة بمواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو 7 يناير المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي اليوم التالي، يلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المٌكرمة.

وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية، يوم الأحد 11 يناير، في نفس توقيت مباراتي نصف النهائي.