قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
أخبار البلد

هتخدها وانت واقف.. كيفيه استخراج شهادة الميلاد

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025، سواء من خلال مكاتب السجل المدني الذكي المنتشرة في مختلف المحافظات أو عبر الهاتف المحمول من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025

كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 

نظرا لأهمية هذه الوثيقة التي تعد من أبرز المستندات الرسمية المطلوبة في معظم المعاملات الحكومية والخاصة، مثل التقديم للكليات والمدارس، والتعيين في الوظائف، وإنهاء الإجراءات الرسمية اليومية.

 

أماكن تواجد الماكينات الذكية

مول سيتي ستارز بالقاهرة
مول مكسيم بالقاهرة
مطار القاهرة الدولي
مول سيتي سنتر المعادي بالقاهرة
مول العرب بالجيزة
مول طنطا بمحافظة الغربية

استخراج شهادة الميلاد عبر الموبايل

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا عبر موقعها الرسمي (https://moi.gov.eg)، وذلك في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

خطوات الحصول على الشهادة إلكترونيا

1. إنشاء حساب جديد على الموقع أو تسجيل الدخول إذا كان هناك حساب مسبق.
2. اختيار خدمة "الإنترنت للمواطنين".
3. تحديد نوع الوثيقة المطلوبة وهي "شهادة ميلاد".
4. إدخال البيانات الأساسية لمقدم الطلب، وتشمل الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، والعنوان بالتفصيل.
5. اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء إلكترونيا عبر بطاقات الدفع أو نقدا عند استلام الشهادة من مندوب التوصيل.

رسوم استخراج شهادة الميلاد 2025

استخراج الشهادة لأول مرة: 45 جنيها
للمرة الثانية أو أكثر: 25 جنيها
عبر ماكينات السجل المدني الذكية: 50 جنيها

الفئات المصرح لها بالاستخراج

يسمح القانون لعدد من الأقارب باستخراج شهادة الميلاد سواء من مكاتب السجل المدني أو الماكينات الذكية، وتشمل:
الشخص نفسه، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الزوجة، الأبناء، العم، الجد، والخال.
وتصدر الشهادة فور إدخال البيانات واستيفاء الشروط المطلوبة.

 

خدمة توفر الوقت والجهد

وتقدم وزارة الداخلية منظومة مرنة ومتكاملة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة عبر أكثر من وسيلة، سواء من خلال الماكينات الذكية المنتشرة في المولات والمطارات أو إلكترونيا عبر الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول.


وتساهم هذه المنظومة في تقليل الزحام داخل مكاتب السجل المدني وتسريع عملية الحصول على الوثائق الرسمية، بما ينسجم مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية لتصبح أكثر سهولة وكفاءة.

ماكينات السجل المدني الذكية

ومن خلال منظومة الماكينات الذكية يمكن استخراج الوثائق الرسمية بشكل فوري دون تدخل بشري، وتشمل خدماتها استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق خلال دقائق معدودة.
وتعمل هذه الماكينات على مدار 24 ساعة يوميا في مواقع استراتيجية داخل المولات الكبرى والمطارات لتسهيل الخدمة على المواطنين، مع رسوم ثابتة قدرها 50 جنيها تسدد نقدا في الماكينة.
وتتيح الخدمة استخراج الوثائق للمواطن نفسه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية باستخدام الرقم القومي فقط.

