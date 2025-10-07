كنزي دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة

خطفت كنزي دياب الأنظار بإطلالتها الأنيقة في أحدث ظهور لها خلال أحد عروض دار الأزياء العالمية .



ظهرت كنزي بفستان بني أنيق نسقته مع جاكيت قصير من الفرو وحقيبة سوداء أنيقة، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية.

الإطلالة لاقت إعجاب متابعيها الذين أثنوا على ذوقها العصري والجريء في اختيار الأزياء.



وفي سياق آخر افتتحت كنزي دياب، الابنة الفاتنة للفنان الكبير عمرو دياب، أبواب معرضها الفني الأول في لندن، وأسدلت الستار عن تحفها الفنية في أمسية فنية تاريخية.

يأتي هذا المعرض تحت عنوان "يوميات حياتي"، وذلك في خطوة فنية ملفتة ومميزة.

وهو عبارة عن رحلة فنية تعبر عن تجارب ومشاعر كنزي بأسلوبها الخاص ومبتكر ويتناول هذا التقرير بشكل مفصل وشامل أحداث الافتتاح والتفاصيل المثيرة للاهتمام التي تحدثت عنها وسائل الإعلام.