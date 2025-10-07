رئيس مجلس الوزراء: عملية تطوير المناهج التعليمية هي عملية ديناميكية لا تتوقف

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن عملية تطوير المناهج التعليمية هي عملية ديناميكية لا تتوقف على وزير بعينه، معقبا: “موضوع الذكاء الإصطناعي لا أحد كان يسمع به قديما إلا للخبراء، لكنه اصبح الأن متاحا للجميع”.

وأضاف خلال كلمته اليوم، الثلاثاء: “كدولة وكمناهج يجب أن تتطوير بصورة مستمرة من أجل أن تتواكب مع سرعة النمو والتقدم فى كل العلوم، وعلى مدار العام الماضي والحالي بدأنا تجاوز أزمة كثافة الطلاب فى الصفوف”.

وتابع: “أصبح هناك إنتظام فى عملية الدراسة، وحجم تواجد الطلاب فى المدارس تجاوز ال88%، وهذا هو بداية عملية التطوير، وسنعلم أولادنا فى كيفية عمل برامج”.

وعقب: “البكالوريا هي جزء من تطوير المنظومة التعليمية، وأنا بقضي على بعبع الثانوية العامة”.