مدبولي: نحن في مرحلة التعافي من الأزمات الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسير بخطوات كي تكون مصر في طليعة الدول والأمم على مستوى العالم .
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي :" الجهد المبذول على أرض الواقع في مختلف المشروعات يعطي رسائل للمواطن بأن الدولة حريصة على تحسين الاحوال المعيشية له ".
وتابع مدبولي :": نحن في مرحلة التعافي من الازمات الاقتصادية ونحن حريصين على تحسين الاحوال المعيشية للمواطن وإعادة رونق القاهرة التاريخية القديمة ".
واكمل مدبولي :" نعمل على استعادة وجه القاهرة الحضاري بتطوير كبير ".
ولفت مدبولي :" مصر دولة لها مكانة كبيرة وهي ركيزة بالشرق الأوسط ".