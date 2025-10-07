مدبولي: نحن في مرحلة التعافي من الأزمات الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسير بخطوات كي تكون مصر في طليعة الدول والأمم على مستوى العالم .



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي :" الجهد المبذول على أرض الواقع في مختلف المشروعات يعطي رسائل للمواطن بأن الدولة حريصة على تحسين الاحوال المعيشية له ".

وتابع مدبولي :": نحن في مرحلة التعافي من الازمات الاقتصادية ونحن حريصين على تحسين الاحوال المعيشية للمواطن وإعادة رونق القاهرة التاريخية القديمة ".

واكمل مدبولي :" نعمل على استعادة وجه القاهرة الحضاري بتطوير كبير ".

ولفت مدبولي :" مصر دولة لها مكانة كبيرة وهي ركيزة بالشرق الأوسط ".