اللواء محمود طلحة: تفاصيل حرب أكتوبر تم الإعلان عنها خلال ست سنوات

أكد اللواء محمود طلحة المدير السابق لكلية القادة والاركان، أن الجيش كان يتمتع بثقة كبيرة في حرب اكتوبر المجيدة.



وأضاف اللواء محمود طلحة المدير السابق لكلية القادة والاركان، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن تفاصيل حرب اكتوبر تم الإعلان عنها خلال ست سنوات.

وتابع اللواء محمود طلحة المدير السابق لكلية القادة والاركان، أن سقطت الغمامة مع بدأ الهجوم على إسرائيل يوم ٦ اكتوبر، متابعا أن خطة الخداع الاستراتيجي خدعت العدو في حرب اكتوبر

الغرور الإسرائيلي ساعد في إلحاق الهزيمة في اكتوبر.