أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
تحركات عاجلة داخل الزمالك لتجنب فسخ عقد محمود بنتايك
الزراعة: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظات
رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: الأجواء إيجابية واللاعبون عازمون على حسم التأهل
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني يتفقان: لا مكان لحماس في حكم فلسطين
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
بعد تتويجه بجائزة جلوب برستيج.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله
اتفاق مبدئي.. مصادر بالأهلي تكشف اختيار المدير الفني الجديد والحسم خلال ساعات
اليوم.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بأسيوط | تعرّف على الأماكن والمواعيد
أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الذهب ينمو على الأشجار.. حين يتحول النبات إلى منجم

تحول النبات إلى منجم طبيعي
تحول النبات إلى منجم طبيعي
حنان توفيق

قد لا ينمو المال على الأشجار، لكن يبدو أن الذهب يفعل ذلك فعلاً، وفقًا لدراسة علمية جديدة ففي غابة بوريالية بشمال فنلندا، عثر العلماء على جزيئات ذهبية دقيقة داخل إبر أشجار التنوب النرويجي، في اكتشاف يربط للمرة الأولى بين البكتيريا التي تعيش داخل النباتات وتكوّن جسيمات الذهب.


الاكتشاف يفتح الباب أمام أساليب أكثر استدامة للبحث عن الذهب، وربما يساعد في المستقبل على إزالة المعادن من المياه الملوثة في مناطق التعدين.

هل تصنع ميكروبات الأشجار الذهب؟
ركز الباحثون على أشجار التنوب النرويجي التي تنمو فوق أحد رواسب الذهب في لابلاند الفنلندية، قرب منجم “كيتّيلا”.
قام الفريق بجمع 138 عينة من إبر 23 شجرة، واستخدموا المجهر الإلكتروني الماسح وتقنيات تحليل الأشعة السينية لاكتشاف جسيمات الذهب، إلى جانب تحليل الحمض النووي للبكتيريا المقيمة داخل الإبر.

والمفاجأة أن أربع شجرات احتوت إبرها على جسيمات نانوية من الذهب، كانت غالبًا قريبة من تجمعات بكتيرية محاطة بغشاء لزج يعرف بـ”البيوفيلم”، وهو البيئة التي تفضلها الميكروبات للعيش بشكل جماعي.

البصمات الميكروبية للذهب


أظهر تحليل الحمض النووي أن أنواعًا بكتيرية محددة – مثل Cutibacterium وCorynebacterium – كانت أكثر انتشارًا في الإبر التي تحتوي على الذهب.
وترجح الدراسة أن هذه البكتيريا قادرة على تحويل الذهب الذائب إلى جسيمات صلبة دقيقة داخل أنسجة النبات..

الذهب ينمو على الأشجار جسيمات نانوية من الذهب منجم طبيعي

