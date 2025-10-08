الذهب ينمو على الأشجار.. حين يتحول النبات إلى منجم

قد لا ينمو المال على الأشجار، لكن يبدو أن الذهب يفعل ذلك فعلاً، وفقًا لدراسة علمية جديدة ففي غابة بوريالية بشمال فنلندا، عثر العلماء على جزيئات ذهبية دقيقة داخل إبر أشجار التنوب النرويجي، في اكتشاف يربط للمرة الأولى بين البكتيريا التي تعيش داخل النباتات وتكوّن جسيمات الذهب.



الاكتشاف يفتح الباب أمام أساليب أكثر استدامة للبحث عن الذهب، وربما يساعد في المستقبل على إزالة المعادن من المياه الملوثة في مناطق التعدين.

هل تصنع ميكروبات الأشجار الذهب؟

ركز الباحثون على أشجار التنوب النرويجي التي تنمو فوق أحد رواسب الذهب في لابلاند الفنلندية، قرب منجم “كيتّيلا”.

قام الفريق بجمع 138 عينة من إبر 23 شجرة، واستخدموا المجهر الإلكتروني الماسح وتقنيات تحليل الأشعة السينية لاكتشاف جسيمات الذهب، إلى جانب تحليل الحمض النووي للبكتيريا المقيمة داخل الإبر.

والمفاجأة أن أربع شجرات احتوت إبرها على جسيمات نانوية من الذهب، كانت غالبًا قريبة من تجمعات بكتيرية محاطة بغشاء لزج يعرف بـ”البيوفيلم”، وهو البيئة التي تفضلها الميكروبات للعيش بشكل جماعي.

البصمات الميكروبية للذهب



أظهر تحليل الحمض النووي أن أنواعًا بكتيرية محددة – مثل Cutibacterium وCorynebacterium – كانت أكثر انتشارًا في الإبر التي تحتوي على الذهب.

وترجح الدراسة أن هذه البكتيريا قادرة على تحويل الذهب الذائب إلى جسيمات صلبة دقيقة داخل أنسجة النبات..