الشلل الدماغي .. تعرف على أنواعه وطرق الوقاية منه

الشلل الدماغي ليس مجرد حالة طبية تُصيب الأطفال فحسب، بل هو اضطراب عصبي معقد يؤثر على الحركة والتوازن والتنسيق، وينتج عن تلف أو نمو غير مكتمل لخلايا معينة في الدماغ، وتُظهر التقارير الطبية أن هذه الحالة تُعدّ من الأسباب الرئيسية للإعاقة الحركية عند الأطفال حول العالم، إلا أن التقدّم الطبي والعلمي في السنوات الأخيرة منح المصابين فرصًا أفضل للتمتع بحياة أطول وأكثر جودة، وفقًا لتقرير صادر عن مستشفى كليفلاند كلينيك.

حدوث الشلل الدماغي

يحدث الشلل الدماغي عندما يتأثر الدماغ في مرحلة مبكرة من تكوينه، سواء قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها بفترة قصيرة، وقد ينتج هذا التلف عن نقص الأكسجين، أو إصابة الأم بعدوى أثناء الحمل، أو الولادة المبكرة، أو إصابة مباشرة بعد الولادة.

وتشير البيانات إلى أن نحو 80% من الحالات تبدأ قبل الولادة، بينما تتعلق النسبة المتبقية بمضاعفات لاحقة مثل العدوى، أو النزيف الدماغي، أو الإصابات العرضية.

الاعراض

تبدأ أعراض الشلل الدماغي غالبًا في مرحلة الرضاعة أو الطفولة المبكرة، وتختلف شدتها من طفل إلى آخر. ومن العلامات المبكرة التي قد تلاحظها الأسرة:

تأخر الجلوس أو الزحف أو المشي.

تصلّب العضلات أو ضعفها.

ضعف التناسق الحركي وصعوبة التحكم في الحركات الإرادية.

التهيّج وتأخر النمو أو صعوبات التواصل.

ومن المهم الإشارة إلى أن الحالة لا ترتبط دائمًا بإعاقة ذهنية، إذ يتمتع كثير من المصابين بقدرات ذهنية طبيعية تمامًا.

الأنواع المختلفة للشلل الدماغي

يصنّف الأطباء الشلل الدماغي إلى ثلاثة أنماط رئيسية:

النوع التشنجي

يتميز بتصلّب العضلات وصعوبة حركتها.

النوع الحركي (خلل الحركة)

يتسبب في حركات لا إرادية وغير منسقة.

النوع المختلط

يجمع بين خصائص النوعين السابقين.

كما تُقسّم الحالات تبعًا لأجزاء الجسم المتأثرة، مثل الشلل النصفي الذي يصيب جانبًا واحدًا من الجسم، والشلل الرباعي الذي يؤثر على جميع الأطراف.

العلاج وإدارة الحالة

رغم أن الشلل الدماغي لا يمكن علاجه نهائيًا، إلا أن التعامل معه ممكن وفعّال من خلال برامج علاجية متعددة تشمل:

الأدوية

لتخفيف التشنجات أو السيطرة على النوبات.

العلاج الطبيعي والوظيفي

لتقوية العضلات وتحسين القدرة الحركية.

العلاج النفسي وعلاج النطق

لدعم التواصل والجانب السلوكي.

الجراحة في بعض الحالات

لتصحيح وضع الأطراف أو تقليل التشنجات المستمرة.

ويعتبر التعاون بين الأطباء والمعالجين والأسرة عاملًا محوريًا في تحسين نتائج العلاج وتمكين الطفل من التطور الطبيعي.

الوقاية وتقليل المخاطر

على الرغم من صعوبة منع الشلل الدماغي تمامًا، فإن الرعاية الجيدة للأم أثناء الحمل تساهم في تقليل فرص الإصابة.

ومن أهم الإجراءات الوقائية التي أثبتت فعاليتها: