قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة تاريخية.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على اتفاق وقف حرب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 محتجزًا إسرائيليًا
انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور
حماس سلّمت الوسطاء بمفاوضات التهدئة قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين
شروط استجابة الدعاء.. مفاتيح القبول والإجابة تفتح أبواب السماء
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل
رئيس السلام.. الصفحة الرسمية للبيت الأبيض تحتفي بـ ترامب بعد اتفاق غزة
فوكس نيوز: انسحاب إسرائيلي تدريجي بعد تسليم الرهائن الأحياء
رشوان توفيق يقاضي نصابين انتحلوا شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي|خاص
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شرط التوازن الحزبي والتعيين النسائي.. معايير اختيار أعضاء الشيوخ 2025

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حسن رضوان

في ظل حالة من الترقب السياسي، ينتظر الشارع المصري إعلان أسماء المعينين في مجلس الشيوخ 2025، بعد الانتهاء رسميًّا من إجراءات تسلّم كارنيهات الـ200 نائب المنتخبين، لتتبقى الخطوة الأخيرة المتمثلة في تعيين 100 عضو جديد بقرار من رئيس الجمهورية، وفقًا لما ينص عليه الدستور وقانون المجلس.

ومن المقرر صدور قرار التعيين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل بدء دور الانعقاد الأول للمجلس، والمحدد له ما بعد 17 أكتوبر الجاري، ليكتمل بذلك التشكيل النهائي للمجلس الذي يتكون من 300 عضو.

معايير اختيار أعضاء الشيوخ 2025

ويحظى المعينون بكامل الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها الأعضاء المنتخبون، حيث نصّت المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ على التساوي الكامل بين الفئتين في الحقوق والواجبات، مع نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.

ووفقًا للمادة (28) من القانون، فإن تعيين الأعضاء يتم عقب إعلان نتائج الانتخابات، مع مراعاة مجموعة من الضوابط أبرزها:

توافر شروط الترشح في المعيّنين.

عدم الإخلال بالتوازن الحزبي داخل المجلس.

تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة.

حظر تعيين من خاض الانتخابات وخسرها في الفصل التشريعي ذاته.

منع تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.

كما ينظم القانون آلية التعامل مع خلو أحد مقاعد المعينين، حيث يتيح لرئيس الجمهورية تعيين بديل خلال 60 يومًا من تاريخ خلو المقعد، إذا تبقى على نهاية العضوية أكثر من 6 أشهر، على أن يُكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

يُذكر أن مجلس الشيوخ يتألف من 300 عضو، بواقع:

100 نائب بنظام القائمة المغلقة.

100 نائب بالنظام الفردي.

100 نائب بالتعيين الرئاسي.

ويُعد المجلس غرفة تشريعية ثانية تساند مجلس النواب في دراسة مشروعات القوانين والقضايا الكبرى ذات البُعد الاستراتيجي والاقتصادي والمجتمعي، ويُنتظر أن يبدأ أعماله التشريعية خلال الأسابيع المقبلة عقب اكتمال تشكيله رسميًا.

أعضاء الشيوخ التعيين النسائي شرط التوازن الحزبي معايير اختيار أعضاء الشيوخ جلس الشيوخ 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اللواء حاتم زين العابدين

رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الطلاق الصامت.. استشاري يوضح أبرز أسباب الانفصال في الكِبر

صورة أرشيفية

استشارية نفسية تكشف أسباب ارتفاع حالات الطلاق بين كبار السن

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: عملت على ترميم التداعيات التي حدثت في مصر بعد 2011 للإنطلاق نحو المستقبل.. أحمد موسى: رسائل طمأنة واضحة للمصريين

بالصور

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد