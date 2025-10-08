قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز
الحلم تحقق بأقدام صلاح .. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
بحضور كبار علماء الأزهر.. توافد كبير على عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد صلاح يؤكد وصول مصر إلى كأس العالم ويحرز الهدف الثالث في جيبوتي
بعد 4 أشهر من احتجازه.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي
جوزيف عون: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل مهمة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مشروع ضخم جدا لصياغة وبناء مؤسسات الدولة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف
أكتوبر شهر الانتصارات .. أحمد موسى: ننتظر جميعًا تأهل المنتخب لكأس العالم |فيديو
الجامعة العربية تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين
إطلاق مشروع مدرسة التلاوة المصرية بالجامع الأزهر.. رابط التسجيل
الذكاء الاصطناعي يُهدّد باستبدال 72% من مهام الصحافة.. ونصف وظائف «الكول سنتر» فى خطر
سوق المستعمل 2025 .. اركب كيا ريو هاتشباك بـ 550 ألف جنيه

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا ريو موديل 2016 

وجاءه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا ريو موديل 2016، وتنتمي ريو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا ريو موديل 2016 الخارجية

كيا ريو موديل 2016 

تمتلك سيارة كيا ريو موديل 2016 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات أمامية للزجاج .

محرك كيا ريو موديل 2016

كيا ريو موديل 2016 

تمكنت سيارة كيا ريو موديل 2016 من قطع مسافة 138 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا ريو موديل 2016 الداخلية

كيا ريو موديل 2016 

زودت سيارة كيا ريو موديل 2016 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مساحات تخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر كيا ريو موديل 2016

تباع سيارة كيا ريو موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا ريو موديل 2016 

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

