محافظ البحيرة: الضرب بيد من حديد على أيدى المتاجرين بقوت المواطنين

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع، لضبط الأسعار والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم أو الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد هدية، وبالتنسيق مع مباحث التموين، بتنفيذ حملة مكبرة بمركز شبراخيت، أسفرت عن ضبط 49 شيكارة دقيق بلدي مدعم باجمالى 2.5 طن داخل حظيرة ماشية بالمخالفة للقانون.

وتؤكد محافظ البحيرة على استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية للضرب بيد من حديد على أيدى المتاجرين بقوت المواطنين.

والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة، حفاظاً على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.