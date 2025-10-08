قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيري تكشف عن عرض بيئي غامر في قمة مستخدميها الدولية 2025

قمة شيري الدولية
قمة شيري الدولية
كريم عاطف

تستعد شركة شيري لاستضافة "قمة شيري الدولية للمستخدمين 2025" خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر في الصين، والتي ستكون منصة رائعة لاستعراض أحدث ابتكاراتها في مجال صناعة السيارات، وبالتنسيق مع القمة، ستطلق شيري معرضا تحت شعار "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما" في مدينة ووهو بالصين، ليكون هذا المعرض أحد أبرز الفعاليات في القمة.

يجمع المعرض بين أحدث التفاعلات الذكية المبتكرة وسرد قصصي يعتمد على المشاهد التفاعلية، ليجسد التزام شيري الراسخ بتقديم حلول تنقل ذكية للعائلات حول العالم، ويرتكز المعرض على ثلاثة محاور أساسية: تقنيات الهجين، والتنقل الكهربائي النقي الذكي، ورحلات العائلات، ويتبنى المعرض مفهوم "أقصى درجات التصوير" الذي يدمج بين التكنولوجيا والفن وأسلوب الحياة المستقبلي في عالم السيارات.

من خلال هذه الرحلة الإبداعية، سيحظى الزوار بفرصة استكشاف بصمة شيري العالمية من مراحل "الانطلاق عالميا" إلى "التموضع محليا" وصولا إلى "الارتقاء المستقبلي"، كما سيشهدون اندماجا فريدا يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والفن التقليدي، ليختبروا حلول التنقل الذكي كما ستكون في المستقبل.

شيري لا تبني سيارات فحسب، بل تصوغ نظاما بيئيا متكاملا يتناغم مع جميع جوانب حياة عملائها، ويجسد المعرض استراتيجيتها "الإنسان + المركبة + الحياة" عبر ثلاثة مشاهد رئيسية: المنزل المريح، والتنقل اليومي، والتخييم العائلي.

سيعرض خلال المعرض كامل محفظة أنظمة الدفع لدى شيري، من الطرازات الهجينة القابلة للشحن PHEV وصولا إلى السيارات الكهربائية الخالصة EV، كما سيتم استعراض أحدث الابتكارات في مجال صناعة السيارات، لتكشف عن هندسة دقيقة تخدم ملايين العائلات حول العالم.

يعتبر المعرض ركنا أساسيا في تجربة "Co-New Experience" ضمن فعاليات قمة شيري الدولية للمستخدمين 2025، إلى جانب برنامج اختبار القيادة الطويل CSH Endless Horizon، ومنتدى KOC، وإطلاقات العلامة التجارية، وسيوفر المعرض مساحة هادئة للتواصل العميق، حيث يتجاوز العلاقة بين الإنسان والعلامة حدود المنتج والتقنية.

مع اقتراب موعد المعرض، يزداد الترقب لهذا الحدث الفريد الذي يحمل بين طياته الكثير من التفاصيل والروايات التي ستُكشف مباشرة في موقع الحدث، ويتيح المعرض للزوار فرصة العيش داخل التجربة، ليلمسوا دفء التكنولوجيا ويتواصلوا مع نبض النظام البيئي العالمي.

شركة شيري قمة شيري شيري العالمية سيارات شيري اسعار شيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

مدرب الاهلي

من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة ماليزيا باليوم الوطني

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: مصر حريصة على دعم وتشجيع مؤسسات الكوميسا

بالصور

ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق

بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

افتكاسات المدارس.. طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

بي إم ومرسيدس.. مزاد سيارات جهات حكومية جديد 20 أكتوبر ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد