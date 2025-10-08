شيري تكشف عن عرض بيئي غامر في قمة مستخدميها الدولية 2025

تستعد شركة شيري لاستضافة "قمة شيري الدولية للمستخدمين 2025" خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر في الصين، والتي ستكون منصة رائعة لاستعراض أحدث ابتكاراتها في مجال صناعة السيارات، وبالتنسيق مع القمة، ستطلق شيري معرضا تحت شعار "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما" في مدينة ووهو بالصين، ليكون هذا المعرض أحد أبرز الفعاليات في القمة.

يجمع المعرض بين أحدث التفاعلات الذكية المبتكرة وسرد قصصي يعتمد على المشاهد التفاعلية، ليجسد التزام شيري الراسخ بتقديم حلول تنقل ذكية للعائلات حول العالم، ويرتكز المعرض على ثلاثة محاور أساسية: تقنيات الهجين، والتنقل الكهربائي النقي الذكي، ورحلات العائلات، ويتبنى المعرض مفهوم "أقصى درجات التصوير" الذي يدمج بين التكنولوجيا والفن وأسلوب الحياة المستقبلي في عالم السيارات.

من خلال هذه الرحلة الإبداعية، سيحظى الزوار بفرصة استكشاف بصمة شيري العالمية من مراحل "الانطلاق عالميا" إلى "التموضع محليا" وصولا إلى "الارتقاء المستقبلي"، كما سيشهدون اندماجا فريدا يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والفن التقليدي، ليختبروا حلول التنقل الذكي كما ستكون في المستقبل.

شيري لا تبني سيارات فحسب، بل تصوغ نظاما بيئيا متكاملا يتناغم مع جميع جوانب حياة عملائها، ويجسد المعرض استراتيجيتها "الإنسان + المركبة + الحياة" عبر ثلاثة مشاهد رئيسية: المنزل المريح، والتنقل اليومي، والتخييم العائلي.

سيعرض خلال المعرض كامل محفظة أنظمة الدفع لدى شيري، من الطرازات الهجينة القابلة للشحن PHEV وصولا إلى السيارات الكهربائية الخالصة EV، كما سيتم استعراض أحدث الابتكارات في مجال صناعة السيارات، لتكشف عن هندسة دقيقة تخدم ملايين العائلات حول العالم.

يعتبر المعرض ركنا أساسيا في تجربة "Co-New Experience" ضمن فعاليات قمة شيري الدولية للمستخدمين 2025، إلى جانب برنامج اختبار القيادة الطويل CSH Endless Horizon، ومنتدى KOC، وإطلاقات العلامة التجارية، وسيوفر المعرض مساحة هادئة للتواصل العميق، حيث يتجاوز العلاقة بين الإنسان والعلامة حدود المنتج والتقنية.

مع اقتراب موعد المعرض، يزداد الترقب لهذا الحدث الفريد الذي يحمل بين طياته الكثير من التفاصيل والروايات التي ستُكشف مباشرة في موقع الحدث، ويتيح المعرض للزوار فرصة العيش داخل التجربة، ليلمسوا دفء التكنولوجيا ويتواصلوا مع نبض النظام البيئي العالمي.