أبو بكر: التمثيل الفلسطيني في الاتفاقية سيكسب شرعية سياسية أمام العالم

تساءل الإعلامي خالد أبو بكر، عن هوية الطرف الذي سيوقّع الاتفاقية المقبلة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الإشكالية الأهم ليست في التوقيع ذاته، بل في من سيمثل الطرف الفلسطيني على الطاولة الدولية.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن المفاوضات تجري في الوقت الحالي مع حركة حماس، ما يجعل احتمالية أن تكون هي الموقّع عن الجانب الفلسطيني واردة، لكنه تساءل عن الصيغة القانونية التي ستتخذها هذه المشاركة، في ظل اعتبار بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإنجلترا، حركة حماس منظمة إرهابية.

وأشار إلى أن الأسئلة المطروحة تتعلق أيضًا بالشخصية التي ستمثل الحركة في مراسم التوقيع، وهل ستكون هناك مشاركة للفصائل الفلسطينية الأخرى، معتبرًا أن الشكل النهائي لهذا المشهد سيحمل أبعادًا سياسية كبيرة.

وأكد خالد أبو بكر أن وجود شخصية فلسطينية ممثلة للطرف الموقّع أمام إسرائيل سيمنحها شرعية رمزية كبيرة أمام المجتمع الدولي، لأنها ستكون إلى جوار قادة العالم خلال لحظة التوقيع، وهو ما يضفي بعدًا سياسيًا مهمًا يتجاوز الرمزية إلى الواقع العملي للمفاوضات المقبلة.

