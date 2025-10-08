خبير إستراتيجي: الجانب المصري يؤكد على آلية إدخال المساعدات الإنسانية

قال اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي إن الجانب المصري يؤكد على آلية إدخال المساعدات الإنسانية وسرعة دخول هذه المساعدات.

الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

وأضاف المتخصص في الشأن العسكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن هناك إرادة أمريكية وإصرارا من وفود الوساطة على أن تكون هناك نقاط إيجابية فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

عرض الخرائط لإعادة التموضع

وأوضح أن النقطة النقاشية كانت منذ صباح اليوم حول انسحاب متدرج أو انسحاب كامل، كما أن هناك مفاوضات تستكمل في النصف الثاني من اليوم لاستكمال تلك النقطة وعرض الخرائط لإعادة التموضع وإعادة التمركز والانسحابات، والتي ربطتها حركة حماس بعملية الإفراج عن المحتجزين.