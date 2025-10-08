حسن مصطفى: صلاح لا يقارن بأي لاعب وتأهل المنتخب للمونديال لحظة فرح لكل المصريين

قدّم الكابتن حسن مصطفى، لاعب منتخب مصر السابق، التهنئة إلى الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر وسعادة كبيرة لكل المصريين.

وقال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المشاركة في كأس العالم تُعد حدثًا مهمًا يُسجل في تاريخ الكرة المصرية، مضيفًا: “إن شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل حاجة كويسة. إحنا ليه منفرحش؟ المهم إن المنتخب راح كأس العالم، وده إنجاز يتحسب لينا كعدد مرات مشاركة.”

وأوضح أن كرة القدم تمثل متنفسًا للشعب المصري وتخلق حالة من السعادة والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن فرحة الجماهير بالتأهل تؤكد مكانة اللعبة في قلوب المصريين. وقال:> “الكرة بتخلي الناس تتنفس، وبتفرّحهم، وبتخليهم يحسوا بالانتماء الكبير للمنتخب.”

وأشاد بالنجم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يُقارن بأي لاعب آخر في تاريخ الكرة المصرية، مضيفًا: محمد صلاح يقود المنتخب للمرة الثانية إلى كأس العالم، ولو قعدنا نتكلم عنه من هنا للسنة الجاية مش هيكفي الكلام."

واختتم حديثه متمنيًا أن يتوّج صلاح بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: “نفسي صلاح ياخد بطولة إفريقيا، لأنها البطولة الوحيدة اللي نقصاه، وهو فخر لكل مصري ونموذج مشرف للاجتهاد والالتزام.”