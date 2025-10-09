قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب
ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأساس وقف إطلاق النار.. خبير يكشف مؤشرات مفاوضات شرم الشيخ

غزة
غزة
محمد البدوي

قال اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي إن المباحثات في شرم الشيخ وما تم في النصف الأول من أمس الأربعاء كانت تركز على عدد من الملفات الهامة، والأساس هو عملية وقف إطلاق النار، وإذا كان كما ترى إسرائيل أن يكون وقف مؤقت أو كما ترى حماس أن يكون وقف مؤقت دائما، إلى جانب تبادل الأسرى والمحتجزين، وتم بالفعل تسليم كشوفات اليوم بما يتعلق بالمحتجزين والأسرى.

مفاوضات جادة على مدار ثلاثة أيام

وأكد المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» إن ما تشهده القاهرة وخاصة شرم الشيخ من مفاوضات جادة على مدار ثلاثة أيام، واليوم بصفة خاصة في ظل وجود وفود رفيعة المستوى تؤكد على جدية المفاوضات والجهود المصرية الكبيرة لتهيئة الأجواء في المفاوضات، والإصرار على انجاحها بالتعاون مع شركاء الوساطة.

مفاوضات شرم الشيخ

مشيرا إلى أن ما يؤكد على الأجواء في مفاوضات شرم الشيخ إيجابية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تؤكد على أن الدولة المصرية هي الداعم الرئيسي والأساسي للقضية الفلسطينية ليس اليوم، ولكن منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقف إطلاق النار اللواء أيمن عبد المحسن تبادل الأسرى المحتجزين شرم الشيخ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

