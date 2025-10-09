قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوة التطوع في زمن التكنولوجيا.. ندوة بمعرض دمنهور الثامن للكتاب

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شهد معرض دمنهور الثامن للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة بعنوان "قوة التطوع في زمن التكنولوجيا"، شارك فيها محمد القصاص، المسئول التنفيذي لصوت شباب مصر، ومحمد عبد الله، رئيس كيان بداية، وأدار اللقاء الإعلامي عماد رجب.

استهل رجب اللقاء بسؤال حول الأثر الحقيقي للتطوع على الأفراد والمجتمعات، ليؤكد الدكتور محمد القصاص أن العمل التطوعي لا يقتصر نفعه على الآخرين فحسب، بل يعود بفوائد جمة على المتطوع ذاته، موضحًا أن التجربة التطوعية تتيح فرصًا لاكتساب مهارات حياتية ومهنية متعددة كالتخطيط والعمل الجماعي والقيادة، فضلاً عن تعزيز الصحة النفسية وتقليل التوتر من خلال الإحساس بالرضا وتحقيق الذات.

وأشار القصاص إلى أن التطوع شهد تطورًا كبيرًا مع دخول التكنولوجيا، حيث برز مفهوم "التطوع الرقمي" (E-Volunteering) الذي أتاح المشاركة عن بُعد عبر تقديم المهارات التخصصية، مثل التصميم والتعليم والاستشارات القانونية، إلى جانب الاستفادة من المنصات الإلكترونية التي تربط المتطوعين بالمبادرات والمشروعات المختلفة.

من جانبه، أكد محمد عبد الله أن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتحضرة، معتبرًا أنه ليس مجرد جهد بلا مقابل، بل هو فلسفة حياة تقوم على العطاء والمسؤولية المشتركة، وتعبّر عن وعي المجتمع ورغبته في التنمية.

وتناول عبد الله القيمة المزدوجة للتطوع، مشيرًا إلى أنه يحقق العطاء للمجتمع والتنمية للذات في آن واحد، ويساهم في سد الفجوات الاجتماعية، ودعم المشروعات التنموية، وتعزيز قيم التكافل بين المواطنين.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن دمج التكنولوجيا في العمل التطوعي أصبح ضرورة لمواكبة العصر، وتوسيع نطاق التأثير الإيجابي، وبناء جيل جديد من الشباب المؤمن بأن العطاء هو القوة الحقيقية للتغيير.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة معرض دمنهور الثامن للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب قوة التطوع

