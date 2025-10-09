قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزيرة البيئة تشارك فى افتتاح المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة بأبوظبي

حنان توفيق

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى حفل افتتاح المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة ، والذى ينظِّمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025  الجاري، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أكدت وزيرة البيئة، على اهمية هذا الحدث العالمي الذي يضع تحديات الطبيعة وصون التنوع البيولوجي على طاولة قادة الشعوب ومتخذي القرار، وحشد مشاركة الشباب والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في الوصول لأنسب الحلول البيئية، من خلال الابتكار والرؤى المشتركة والقيادة البيئية الطموحة، والربط بين العمل في مواجهة التحديات البيئية الملحة والتى ترتبط ببعضها بشكل مباشر وغير مباشر مثل تغير المناخ والتصحر.

وقد تضمن الافتتاح جلسة حوارية لشركاء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، شارك فيها الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي، والسيد خوان کارلوس نافارو، وزير البيئة بجمهورية بنما، والسيدة إليزابيث ماروما مريما الأمين العام المساعد ونائبة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار).

وتضمن الافتتاح ايضا مجموعة من الكلمات الملهمة لشخصيات فاعلة ومنهم الأمير وليام أمير ويلز، د. سيلفيا إيرل، نصيرة الطبيعة لدى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، سارة المهيري، شخصية إماراتية مبدعة، وتخليد ذكرى جين غودال عالمة الرئيسات، وقد تم عرض فيديو حول الطريق إلى الحوار رفيع المستوى لصون الطبيعة.

وقد شهد الاحتفال سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو ، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، والدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، و رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

يُذكَر أنَّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يُعقَد مرةً كل أربع سنوات، وهو أكبر فعالية عالمية في مجال صون الطبيعة، ويجمع نخبة من القادة وصُنَّاع القرار من المؤسَّسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسَّسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، لتحديد التحديات البيئية والتنموية الأكثر إلحاحًا في العالم، والإجراءات اللازمة لمواجهتها.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

صندوق عطاء

صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة يشارك في معرض AccessAbilities Expo 2025

وزيرة البيئة

وزيرة البيئة تشارك فى افتتاح المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة بأبوظبي

مصر للطيران

مشاركة قوية لمصر للطيران في معرض TTG الدولي بـ ريميني الإيطالية

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

