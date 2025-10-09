أمل سلامة: اتفاق شرم الشيخ يجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن اتفاق شرم الشيخ يجسّد انتصار إرادة السلام التي يرعاها الرئيس على منطق الحرب مؤكدة أنا ما شهده العالم من مدينة السلام يعد لحظة تاريخية تجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد تحركًا دبلوماسيًا ناجحًا أعاد لمصر دورها الريادي في المنطقة، وجعلها محور التقاء للجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء الحرب في غزة.

وأضافت “سلامة” أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعكس ما تتمتع به مصر من ثقة ومصداقية على الساحة الدولية، وقدرتها على إدارة الملفات الشائكة بحكمة وواقعية، بما يحقق مصالح الشعوب ويحافظ على استقرار المنطقة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذا الاتفاق لا يُنهي حربًا فقط، بل يفتح صفحة جديدة من الأمل لشعوب المنطقة في مستقبل يسوده العدل والسلام والتنمية، مؤكدة أن مصر كانت ولا تزال صاحبة المبادرات السلمية التي تسعى لحقن الدماء وتحقيق الأمن للجميع.

واختتمت النائبة أمل سلامة تصريحها بالتأكيد على أن اتفاق شرم الشيخ للسلام هو تتويج لجهود مصرية متواصلة ودبلوماسية واعية، يقودها الرئيس السيسي من موقع المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مشيدة بدور الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني وسعيها الدائم لتحقيق السلام العادل والشامل.