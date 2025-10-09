قبل مواجهة الصومال.. ماذا يحتاج منتخب الجزائر للتأهل إلى كأس العالم؟

يلتقي منتخب الجزائر نظيره الصومالي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة الجزائر والصومال في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميلود هدفي” في مدينة وهران.

ويتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أوغندا وموزمبيق.

في المقابل، يبحث المنتخب الصومالي عن نتيجة شرفية أمام الخضر بعدما تبخرت آماله مبكرًا في التأهل، حيث يتذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة.

ماذا يحتاج منتخب الجزائر للتأهل إلى كأس العالم؟



ويحتاج منتخب الجزائر بقيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لحسم بطاقة الصعود رسميًا إلى مونديال 2026، قبل جولة من تصفيات المونديال، دون النظر لأي نتائج أخرى.

كما يمكن أن يقود التعادل الخضر إلى مونديال 2026، شرط عدم فوز أوغندا على بوتسوانا وموزمبيق على غينيا.

وشهدت قائمة الجزائر تواجد لوكا زيدان حارس مرمى غرناطة ونجل أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، لأول مرة، بعدما غير جنسيته الرياضية.