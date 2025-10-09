قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى راقوده بكرموز غربي الإسكندرية
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
بعد اتفاق غزة لوقف النار.. مصر تصنع التاريخ من قلب شرم الشيخ
بعد إجازة 6 أكتوبر.. باقي كام إجازة رسمية في 2025؟
صدمة.. اختفاء مفاجئ للبحر الأحمر قبل 6.2 ملايين عام| كيف عاد؟
من الطيارة لـ المستشفى.. تحرك جديد من وزير الرياضة لـ دعم حسن شحاتة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قبل مواجهة الصومال.. ماذا يحتاج منتخب الجزائر للتأهل إلى كأس العالم؟

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

يلتقي منتخب الجزائر نظيره الصومالي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة الجزائر والصومال في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميلود هدفي” في مدينة وهران.

ويتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أوغندا وموزمبيق.

في المقابل، يبحث المنتخب الصومالي عن نتيجة شرفية أمام الخضر بعدما تبخرت آماله مبكرًا في التأهل، حيث يتذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة.

ماذا يحتاج منتخب الجزائر للتأهل إلى كأس العالم؟


ويحتاج منتخب الجزائر بقيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لحسم بطاقة الصعود رسميًا إلى مونديال 2026، قبل جولة من تصفيات المونديال، دون النظر لأي نتائج أخرى.

كما يمكن أن يقود التعادل الخضر إلى مونديال 2026، شرط عدم فوز أوغندا على بوتسوانا وموزمبيق على غينيا.

وشهدت قائمة الجزائر تواجد لوكا زيدان حارس مرمى غرناطة ونجل أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، لأول مرة، بعدما غير جنسيته الرياضية.

الجزائر الصومال كأس العالم 2026 مباراة الجزائر والصومال

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

منتخب مصر

حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

منتخب مصر

حلقت دقني.. ميدو يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

وزير الخارجية يتلقى عدة اتصالات مكثفة مع نظرائه العرب

وزير الخارجية يتلقى عددا من الاتصالات من نظرائه العرب والأوروبيين للتهنئة بالتوصل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة

مفوض الأونروا يعرب عن ارتياحه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حماس

لن نقبل أن يتدخل الاحتلال في شؤوننا.. حماس تكشف تفاصيل اتفاق غزة

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

