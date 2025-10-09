قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
تكنولوجيا وسيارات

تحديث GIMP 3.0.6 يسهل الانتقال من برامج Adobe بشكل غير مسبوق

لمياء الياسين

إذا كنت من مصممين الفوتوشوب المحترفيين فيمكنك من خلال تحديث GIMP 3.0.6 جعل التخلي عن برامج Adobe أسهل من أي وقت مضى فمع الميزات الجديدة والتحسينات الملحوظة أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من أدوات تصميم احترافية دون الحاجة إلى القيام بدفع تكاليف باهظة .

وذلك لأن التحديث يعزز من أداء البرنامج ويجعل استخدام واجهته أكثر سهولة مما يسهل على العديد من المصممين والمبتدئين إمكانية استخدامه بفعاليةفبالإضافة إلى ذلك يوفر  تحديث GIMP لمجموعة واسعة من الفلاتر والأدوات والتي تنافس البرامج التجارية مما يجعله خياراً مثالياً لكل من يسعى لأمكانية توفير المال والاستفادة أيضا من إمكانيات متقدمة في تصميم الجرافيك


تحسين تجربة المستخدم

يواصل فريق تطوير برنامج GIMP القيام بتحسين تجربة المستخدم وذلك مع الإصدار الجديد 3.0.6 وتحرير الصور مجانيا، والذي يهدف إلى جعل التخلي عن برامج Adobe أكثر سهولة ويأتي هذا التحديث بعد إطلاق النسخة 3.0 والتي قدّمت واجهة محسّنة ودعمًا أوسع للمستخدمين المحترفيين

تحسينات أعمق

على الجانب الآخر فبينما يعمل الفريق حاليًا على تطوير النسخة 3.2 والتي ستضيف تحسينات أعمق على البرنامج وربط الطبقات وأداة النصوص، والإضافات.

إصدار 3.0.6

أما الإصدار 3.0.6، فيركّز أيضا بشكل أساسي على إمكانية إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء، وذلك إلى جانب بعض التغييرات التي تجعل استخدام تطبيق Photoshop أكثر سلاسة وبالإضافة إلى ذلك، أصبح البرنامج يضيف الشفافية تلقائيًا   ويُعد هذا التغيير خطوة مهمة لتبسيط تجربة الاستخدام، خاصة لدى المستخدمين الجدد و الاقتراب من مستوى المزايا التي تقدمها برامج احترافية مثل Photoshop.

إصدار GIMP 306 أنظمة التشغيل برنامج تحرير الصور لوحة الصور

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

مي القاضي

مي القاضي تدخل في صراعات مع أحمد فهمى في مسلسل 2 قهوة

مادلين طبر

مادلين طبر تهنئ غزة بوقف الحرب: عودة نسيم الأمان

كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان

بالصور

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

لازم تكشف فورا.. أسماء هذه العلامات تؤكد أن الصداع خطر

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

