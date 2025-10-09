تحديث GIMP 3.0.6 يسهل الانتقال من برامج Adobe بشكل غير مسبوق

إذا كنت من مصممين الفوتوشوب المحترفيين فيمكنك من خلال تحديث GIMP 3.0.6 جعل التخلي عن برامج Adobe أسهل من أي وقت مضى فمع الميزات الجديدة والتحسينات الملحوظة أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من أدوات تصميم احترافية دون الحاجة إلى القيام بدفع تكاليف باهظة .

وذلك لأن التحديث يعزز من أداء البرنامج ويجعل استخدام واجهته أكثر سهولة مما يسهل على العديد من المصممين والمبتدئين إمكانية استخدامه بفعاليةفبالإضافة إلى ذلك يوفر تحديث GIMP لمجموعة واسعة من الفلاتر والأدوات والتي تنافس البرامج التجارية مما يجعله خياراً مثالياً لكل من يسعى لأمكانية توفير المال والاستفادة أيضا من إمكانيات متقدمة في تصميم الجرافيك



تحسين تجربة المستخدم

يواصل فريق تطوير برنامج GIMP القيام بتحسين تجربة المستخدم وذلك مع الإصدار الجديد 3.0.6 وتحرير الصور مجانيا، والذي يهدف إلى جعل التخلي عن برامج Adobe أكثر سهولة ويأتي هذا التحديث بعد إطلاق النسخة 3.0 والتي قدّمت واجهة محسّنة ودعمًا أوسع للمستخدمين المحترفيين

تحسينات أعمق

على الجانب الآخر فبينما يعمل الفريق حاليًا على تطوير النسخة 3.2 والتي ستضيف تحسينات أعمق على البرنامج وربط الطبقات وأداة النصوص، والإضافات.

إصدار 3.0.6

أما الإصدار 3.0.6، فيركّز أيضا بشكل أساسي على إمكانية إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء، وذلك إلى جانب بعض التغييرات التي تجعل استخدام تطبيق Photoshop أكثر سلاسة وبالإضافة إلى ذلك، أصبح البرنامج يضيف الشفافية تلقائيًا ويُعد هذا التغيير خطوة مهمة لتبسيط تجربة الاستخدام، خاصة لدى المستخدمين الجدد و الاقتراب من مستوى المزايا التي تقدمها برامج احترافية مثل Photoshop.