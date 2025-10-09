قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق
ترامب: السلام في الشرق الأوسط سيكون مستدامًا.. وعدة دول ستقدم أموالا كثيرة لغزة
ترامب: سيكون هناك مراسم لتوقيع اتفاق غزة في مصر
غزة سيعاد إعمارها.. ترامب: ممتن لقادة مصر وقطر وتركيا على مساعدتهم للتوصل إلى اتفاق غزة
بيان ترحيب من برلمان الاتحاد من أجل المتوسط حول التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة
أهداه لوحة قرآنية.. الأب بطرس دانيال يزور الكابتن حسن شحاتة

أوركيد سامي

في لفتة إنسانية تُعبّر عن الوفاء والتقدير للكابتن حسن شحاتة كابتن نادي الزمالك ومدرب المنتخب الوطني المصري الأسبق قام ظهر اليوم الخميس، الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما بمرافقة الأب فيليب فرج الله الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر لزيارة للكابتن حسن شحاتة بمستشفى الناس، حيث يتلقى العلاج هناك.

رحّب الكابتن حسن شحاتة بهذه الزيارة وما تحمله في طياتها من وحدة النسيج المصري، والترابط التاريخي بين المصريين.

كان في استقبالهم بالمستشفى نجله كابتن كريم حسن شحاتة، والكابتن محمود أبو رجيله، وكابتن أمير عزمي مجاهد نجما نادي الزمالك.
 

وأهدى الأب بطرس والأب فيليب للكابتن حسن شحاتة لوحة من الصدف تحمل بداخلها آيات من سورة الفلق.
 

وقبل أن يرحلا من المستشفى نقلا للكابتن حسن شحاتة دعوات وصلوات المصريين جميعاً أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية ويعود لأسرته ومحبيه وجماهيره بالسلامة وأن يعافيه الله سريعاُ.

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن بسرعة.. خداع الجسم بالجاذبية يحفز حرق الدهون دون حمية أو رياضة شاقة

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

