أهداه لوحة قرآنية.. الأب بطرس دانيال يزور الكابتن حسن شحاتة

في لفتة إنسانية تُعبّر عن الوفاء والتقدير للكابتن حسن شحاتة كابتن نادي الزمالك ومدرب المنتخب الوطني المصري الأسبق قام ظهر اليوم الخميس، الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما بمرافقة الأب فيليب فرج الله الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر لزيارة للكابتن حسن شحاتة بمستشفى الناس، حيث يتلقى العلاج هناك.



رحّب الكابتن حسن شحاتة بهذه الزيارة وما تحمله في طياتها من وحدة النسيج المصري، والترابط التاريخي بين المصريين.



كان في استقبالهم بالمستشفى نجله كابتن كريم حسن شحاتة، والكابتن محمود أبو رجيله، وكابتن أمير عزمي مجاهد نجما نادي الزمالك.



وأهدى الأب بطرس والأب فيليب للكابتن حسن شحاتة لوحة من الصدف تحمل بداخلها آيات من سورة الفلق.



وقبل أن يرحلا من المستشفى نقلا للكابتن حسن شحاتة دعوات وصلوات المصريين جميعاً أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية ويعود لأسرته ومحبيه وجماهيره بالسلامة وأن يعافيه الله سريعاُ.