مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها مطلع الأسبوع المقبل

كشفت مصادر خاصة عن أن القائمة الوطنية “من أجل مصر” سوف تتقدم بأوراق ترشحها عبر ممثليها القانونيين بداية الأسبوع المقبل.

وذكر المصدر أن القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تضم 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سوف تتقدم بأوراق ترشحها في الأربع دوائر الانتخابية التي يتم إجراء الانتخابات فيها بنظام القائمة المغلقة المطلقة وهي “دائرة القاهرة وشمال ووسط الدلتا - دائرة شمال وجنوب الصعيد - دائرة شرق الدلتا - دائرة غرب الدلتا”.

القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب

ونوه المصدر أن تم الاستقرار على هيكل القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب 2025 في الغالب لكن قد يحدث أي تغيير في أي لحظة بحسب ترشيحات الأحزاب.

المصادر ذكرت أنه تم الاستقرار أيضا على حصص كل حزب داخل القائمة وبعض الأحزاب أعلنت بالفعل رسميا عن حصتها مثل حماة الوطن الذي سيحصل على 50 مرشحا.

موعد انتخابات مجلس النواب

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.