عبده مباشر: إلغاء احتفال نصر أكتوبر بسوريا لم يغير من عظمة تلك الحرب

أكد الكاتب الصحفي عبده مباشر، أن الغاء احتفال إنتصار 6 اكتوبر بسوريا، لم يغير من عظمة تلك الحرب، مشيرا إلى أنه قرار خاص بالنظام الحالي في سوريا.

وقال عبده مباشر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن إنتصار أكتوبر باق في مصر وفي أعماق كل مصري، وبأعماق الدولة المصرية.

وتابع الكاتب الصحفي عبده مباشر، أن مصر لم تكن تعلم أن إسرائيل تخطط للهجوم على مصر يوم 8 أكتوبر، ولكن الخطة الإسرائيلية كانت تعتمد على زيادة مساحة الأراضي، والحصول على اراضي من لبنان وسوريا، والأردن ومصر ، والعمل على إقامة حزاما حول تلك المنطقة الجديدة.