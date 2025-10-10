إصابة 3 أشخاص.. آثار اندلاع حريق شب داخل عقار سكني بشبرا الخيمة.. صور

ينشر موقع صدى البلد آثار اندلاع حريق شب داخل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة ترعة الشابوري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن اشتعال النيران فى 3 طوابق وحدوث تلفيات كبيرة بمحتويات العقار، وإصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، وبإشراف اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إلى محل البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم وجار حصر التلفيات ومعرفة سبب الحريق، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.