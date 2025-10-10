فيديوهات تعليمية.. الأمن يغلق ستوديو تصوير بدون ترخيص في الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة إستوديو تصوير تلفزيونى كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة لتصوير فيديوهات تعليمية يتم بثها على منصات وقنوات رقمية على شبكة المعلومات الدولية "بدون ترخيص" ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط (المدير المسئول) بمقر الشركة المشار إليها ، وبداخلها (2 إستوديو تصوير تلفزيونى – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد ذلك النشاط - جهاز راوتر).. بمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك الإستوديو بقصد التربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.