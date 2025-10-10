تدريب 35 من الفريق الطبي بمستشفى الصحة النفسية ببني سويف على معايير الجودة وسلامة المرضى

نفذت إدارة سلامة المرضى بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمستشفى الصحة النفسية، في إطار رفع كفاءة الكوادر الطبية ودعم مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

استهدف البرنامج تدريب 35 من أعضاء الفريق الطبي على معايير NSR الخاصة بالمستشفيات النفسية، والبالغ عددها 30 معيارًا.



وتناول البرنامج عدة محاور رئيسية، شملت:

معايير السلامة العامة (NSR1–NSR11)

(قدّم التدريب: د. ياسمين جمال – أ. ولاء محمد)

برنامج العلاج السلوكي الخاص (NSR12–NSR14) ، وإجراءات الصحة النفسية (NSR17–NSR19)

(قدّمت التدريب: د. ريهام عزت) ، الخدمات التشخيصية التكميلية (NSR15–NSR16) وإدارة وسلامة الدواء (NSR20–NSR22) (قدّمت التدريب: د. نانسي حمدي) سلامة البيئة والمنشآت (NSR23–NSR29) وإدارة وتكنولوجيا المعلومات (NSR30) (قدّمت التدريب: د. هناء أبو طالب)

ويأتي هذا التدريب في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية ببني سويف على دعم المؤسسات العلاجية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ورفع كفاءة العاملين بها، بما يضمن توفير بيئة علاجية آمنة، وتحقيق جودة متميزة في الخدمات المقدمة للمرضى.