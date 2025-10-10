قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول أسلحة الردع
بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟
ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة
صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

القومي للسينما يعرض فليمي حصاد وصائد الدبابات بأكاديمية الفنون

مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها
مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها
أحمد البهى

في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها – لتعزيز الهوية المصرية"، وبرعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، شارك مركز الثقافة السينمائية (36 شارع شريف) التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، بالعديد من الفعاليات السينمائية بإحتفالية اكاديمية الفنون بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات اكتوبر تحت عنوان  " اكتوبر فى القلب" 


حيث نظمت أكاديمية الفنون ، تحت إشراف وحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، احتفالية "أكتوبر في القلب"، والتي تضمنت مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة التي قدمها طلاب كل من المعهد العالي للباليه والمعهد العالي لموسيقى الكونسرفتوار. وقد أستقبلت الأكاديمية  طلاب مدارس القاهرة والجيزة وطلاب المعاهد الأزهرية لحضور الفعاليات بهدف إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف عن قرب على الفنون ودورها في تشكيل الوجدان الوطني وربط الذاكرة الجمعية ببطولات وانتصارات أكتوبر المجيدة.


وقد شارك المركز القومي بالفعاليات بعرض ومناقشة أفلام" حصاد "للمخرج حسام الدين علي وفيلم" صائد الدبابات " للمخرج خيري بشارة .بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون .


كما أقيمت أيضا بقاعة ثروت عكاشة ندوة مميزة بعنوان "تاريخ جيوش مصر" قدمها الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية.
وقد أعرب الدكتور أحمد صالح عن سعادته البالغة  بحضور طلاب المدارس والمعاهد لهذه الفعاليات والتي تهدف إلي نشر الوعي بالتراث الوطني. وإلقاء الضوء علي نصر أكتوبر العظيم واسترداد سيناء الحبيبة وما حققته القوات المسلحة المصرية الباسلة من تضحيات وفداء لتحقيق هذا النصر المجيد.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة وهاد سمير، عضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذ أمير تادرس، مستشار وزير الثقافة للحوار والتنمية المجتمعية، والدكتورة سعاد حلمي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالأزهر الشريف، والدكتور حسام محسب، المستشار الفني لرئيس الأكاديمية، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق  القومية.
أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية،

مصر تتحدث عن نفسها أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الدكتور غادة جبارة

