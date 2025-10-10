11 مرشحًا يتنافسون في انتخابات نقابة الأطباء بكفر الشيخ.. صور

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالاً من أعضاء الجمعية الذين حرصوا على المشاركة في هذه الانتخابات التي تجرى تحت إشراف قضائي.

ويتنافس في الانتخابات 11 مرشحًا على 4 مقاعد فقط، اثنان فوق سن 15 سنة، واثنان تحت سن 15 سنة، وسط مشاركة إيجابية من الأطباء من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن حانبه، أكد الدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، لـ «صدى البلد» أن الانتخابات تسير في أجواء يسودها الاحترام والحب والتقدير بين جميع المرشحين ووسط إقبال ملحوظ من الأطباء للمشاركة في هذه الانتخابات لاختيار من يمثلهم في مجلس النقابة بحرية تامة وبإرادة حرة.