قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قادر على ضرب أمريكا.. كوريا الشمالية تستعرض أحدث الصواريخ الباليستية
بين الحقيقة والفبركة.. جدل حول فيديو فأر الجزيرة الإنجليزية
إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور
ميسرة: تعرضت لأزمة صحية خطيرة بسبب عملية تجميل فاشلة..ماذا حدث؟
اليونيسف يعلن مقتـ.ل وإصابة أكثر من 64 ألف طفل في غزة
فضل الجلوس بعد صلاة الفجر.. أفضل أوقات اليوم تجلب لك البركة
ترامب يخطط لاجتماع دولي رفيع المستوى في القاهرة لبحث مستقبل غزة
الحمادي: بطولة السوبر المصري ستكون مميزة..وهذا ما يحتاجه الزمالك
الخواجة: الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه..وأتمنى تدارك الأخطاء
إدارة ترامب تسرح أكثر من 4 آلاف موظف فيدرالي مع إستمرار الإغلاق الحكومي
أسلك واحدة .. جيهان الشماشرجي تحتفل بعيد ميلاد روبي.. والأخيرة ترد
أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان الأهلية تطلق أول بودكاست جامعي في مصر

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

في إطار فعاليات إطلاق مشروع "حلوان بلس" بجامعة حلوان الأهلية، شهدت الجامعة حدثًا مميزًا تمثّل في افتتاح وتسجيل الحلقة الأولى من بودكاست "Vox Helwan"، ليصبح بذلك أول بودكاست جامعي يُطلق على مستوى الجامعات المصرية، ويشكل منصة حوارية جديدة تمنح الطلاب مساحة للتعبير والمشاركة وصناعة محتوى هادف ومؤثر.

حضر الافتتاح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، الذي أعطى إشارة الانطلاق الرسمية للبودكاست، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في منظومة الإعلام الجامعي، وتعكس رؤية الجامعة في تمكين طلابها من قيادة أدوات التواصل الحديثة بأنفسهم.

وخلال التسجيل الأول، شارك الدكتور السيد قنديل الحوار مع الطالب رماح وائل رئيس اتحاد طلاب الجامعة، حيث دار النقاش حول رحلة تأسيس جامعة حلوان ، ودور الشباب في تطويرها، وأهمية الإعلام الطلابي في نقل الصورة الإيجابية عن الجامعة والمجتمع.

وأكد رئيس الجامعة أن إطلاق "فوكس حلوان " يأتي كأحد أبرز إنجازات المشروع الإعلامي الجديد، موضحًا أن الجامعة تسعى من خلاله إلى تقديم محتوى شبابي ملهم يعبّر عن طلابها بصدق، ويناقش قضاياهم وطموحاتهم بلغة قريبة منهم وبأسلوب عصري

حلوان بلس جامعة حلوان الأهلية جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

صورة ارشيفية

مذبـ.ــحة عائلية تهز الأقصر..ثلاث أشقاء يقتــ.ــلون أبناء شقيقتهم بسبب الثأر والميراث| ما القصة ؟

ترشيحاتنا

دعاء قبل النوم

أجمل دعاء قبل النوم.. كلمات مباركة من وصايا الرسول

معاملات مالية محرمة

حرام شرعا.. يسري جبر يوضح حكم الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة مقابل الديون

قافلة الإفتاء الدعوية بشمال سيناء

لقاءات وخطب توعوية.. تفاصيل فعاليات قافلة الإفتاء الدعوية بشمال سيناء

بالصور

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد