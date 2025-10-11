دون إصابات.. إخماد حــ..ــريق داخل شرفة شقة بالمتراس غربي الإسكندرية

اندلع حــ..ــريق داخل شرفة شقة بالمتراس غربي بمينا البصل بمحافظة الإسكندرية، دون خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المتراس التابعة لقسم مينا البصل، دون وقوع إصابات بين المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة المتراس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية اندلاع حــ..ــريق بشرفة شقة سكنية بشارع 188 بالمتراس غربي المحافظة، وعدم وجود إصــ..ــابات جراء الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحــ..ــريق دون ضحــ..ــايا.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.