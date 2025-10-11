جامعة مطروح تحصد الفئة الفضية في الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات حصول جامعة مطروح على الفئة الفضية في الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية (Egyptian Survey of Student Engagement – ESSE)، في نسخته الثانية للعام الأكاديمي 2024 / 2025، والذي نفذه مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس.

وأعرب الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس حرص الجامعة على تطوير بيئة التعلم وتعزيز مشاركة الطلاب في الأنشطة الأكاديمية والطلابية، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية داخل الجامعة.

وأكد الدكتور عمرو المصري أن تصنيف الجامعة ضمن الفئة الفضية جاء نتيجة لجهود متواصلة من جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، في دعم ثقافة المشاركة والتفاعل الإيجابي، وتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن تقديم تجربة تعليمية متميزة لطلاب جامعة مطروح.

جدير بالذكر أن الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية يُعد الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى قياس جودة الخدمات التعليمية في الجامعات المصرية، حيث شارك في الإصدار الثاني 118,140 طالبًا وطالبة من الجامعات الحكومية، من بينهم 7,607 طلاب وافدين.

وتقدمت جامعة مطروح بخالص الشكر لأبنائها الطلاب على مشاركتهم الفاعلة، مؤكدة استمرارها في دعم خطط التطوير والتحديث، وصولًا إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.