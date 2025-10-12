ننشر أبرز أنشطة الزراعة وجهود مركز البحوث والمعاهد التابعة له في أسبوع

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا صادرا عن المركز الإعلامي لمركز البحوث الزراعية، اشتمل على أبرز أنشطة وجهود مركز البحوث الزراعية والمعاهد والمعاهد التابعة له خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر.



يأتي ذلك إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالمتابعة المباشرة من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بمواصلة المركز، أداء دوره الريادي في البحث العلمي والإرشاد الزراعي والتعاون الدولي، بما يعزز الأمن الغذائي ويواكب توجهات التنمية المستدامة، مع انفتاح كبير على التجارب الدولية وتطوير البنية البحثية والإرشادية داخل مصر.



وخلال هذا الأسبوع تم افتتاح منتدى الأرز الأفريقي بالقاهرة بمشاركة 28 دولة و70 خبيرًا دوليًا، والإعلان عن خارطة طريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي القاري من الأرز، مستندة إلى نجاح التجربة المصرية.



وزير الزراعة يلتقي وفدًا نيجيريًا لبحث التعاون في مجالات الأمن الغذائي، المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير نظم الري، كما زار وفد المنتدى، محطة البحوث الزراعية بسخا، فضلا عن إحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الأدوات والمعدات الزراعية التكنولوجية الحديثة، وذلك بدعوة من وزير الزراعة علاء فاروق للاطلاع على أحدث تقنيات ميكنة زراعة وحصاد الأرز، حيث رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، كما تم استعرض جهود مصر في تطوير صناعة المعدات الزراعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وفيما يتعلق بالأنشطة البحثية والإنتاجية والإرشادية للمعاهد والمعامل التابعة للمركز خلال ذات الأسبوع، فجاءت كالتالي:

معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة:

تم تحليل 180 عينة متنوعة (تربة، مياه، أسمدة، نباتات)، فحص 100 مركب سمادي، وإنتاج 110 أكياس عقدين وسويري.

معهد بحوث القطن:

تم تنفيذ 14 ندوة إرشادية، ومتابعة برامج الجني البحثي.

معهد بحوث المحاصيل الحقلية:

تم تنفيذ دورة تدريبية لطلاب الزراعة (بيوتكنولوجي) ضمن مشروع الشيا والمشروم المحاري، كما تم تنفيذ ندوات إرشادية بعدة محافظات للتوعية بالممارسات الزراعية السليمة، ومشاركات إعلامية حول مشكلات القمح ودور البحث العلمي.

معهد بحوث المحاصيل السكرية:

تم تنفيذ 12 ندوة إرشادية بالمحافظات، ومتابعة برامج التربية والوراثة والذرة السكرية.

معهد بحوث أمراض النباتات:

نشر ابحاث علمية حول أمراض القمح والشعير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما تم فحص بعض من واردات الحجر الزراعي.

معهد بحوث وقاية النباتات:

شارك المعهد في معرض أجري بلازا 2025 بجناح المنتجات الحيوية، كما تم تنفيذ ندوات وزيارات ميدانية لرصد الآفات.

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية:

تم تنظيم دورات تدريبية في سلامة الغذاء والتغذية العلاجية، فضلا عن نشر 7 ابحاث علمية.

معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية:

تم تنفيذ 5 ورش عمل تدريبية، 25 ندوة إرشادية، وتفعيل أنشطة 302 مركز إرشادي بالمحافظات.

معهد بحوث الاقتصاد الزراعي:

تم عقد ورشة عمل حول السياحة الريفية، ندوة عن المشروعات الصغيرة، ومشاركة 16 وحدة بحثية في ندوات متخصصة.

معهد بحوث الإنتاج الحيواني:

تم تنفيذ زيارات ميدانية لمحطات المعهد، وتكريم الباحثين المتميزين ، وإعداد كبسولات علمية في مجال تكنولوجيا الألبان.

معهد بحوث الصحة الحيوانية:

تم انعقاد اللجنة البحثية، وتنفيذ قوافل بيطرية مجانية، فضلا عن عقد 13 ندوة توعوية.





المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف:

قدم المركز محاضرة علمية حول التغذية والتحصيل الدراسي بالإسكندرية، كما شارك في تدريب مديري المعاهد ضمن إعداد استراتيجية تطوير المراكز البحثية.



المعمل المركزي للمبيدات:



تم فحص 219 عينة جمارك، 93 عينة مبيد، وتنفيذ 34 دراسة متخصصة في ما قبل الحصاد والسمية.

المعمل المركزي للنخيل:

تم استقبال وفد أردني للاطلاع على تقنيات الإكثار النسيجي وإنتاج شتلات المجدول.

المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية:

تم إعداد دراسات تدريبية في تغذية الأسماك وجودة المياه، وتدريب عدد من طلاب الجامعات.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة:

تم إلقاء محاضرة تعريفية ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي، فضلا عن المشاركة في تدريب مديري المعاهد، واستقبال زيارة دراسية لوفد أردني حول مزرعة المستقبل.

الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي:

تم تنفيذ 448 ندوة إرشادية حول القمح، بنجر السكر، الكانولا، الكتان، القطن، التكثيف المحصولي، والثروة الحيوانية بمشاركة 6734 مزارعًا.