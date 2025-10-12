قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025: استمر في نشر السعادة

حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

استمر في نشر السعادة في علاقتك. تولَّ مهامًا جديدة في العمل. مع أن وضعك المالي جيد، قد تواجه بعض المشاكل الصحية البسيطة.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا

قد تشهد بعض العلاقات العاطفية خلافات، وعليك المبادرة لتسويتها. قد تعود أيضًا إلى حبيبك السابق، وقد يُسعدك هذا أيضًا. قد تعود المرأة اليوم إلى علاقة قديمة. عليك أيضًا التعبير عن مشاعرك. اليوم مناسب أيضًا لطلب الزواج أو تلقيه.

برج الدلو الوظيفي اليوم

سيكون التواصل مفيدًا اليوم، فالتواصل الصحيح قد يُحقق تقدمًا ملحوظًا، مع أن أفكارك الجديدة ستُقدّر، من المهم أن تُوازن بينها وبين التخطيط الواقعي. كن منفتحًا على الآراء، وستجد نفسك تنمو بثبات في بيئتك المهنية. اليوم يحمل لك التقدير والتقدم.

توقعات برج الدلو صحيا

مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

هناك رحلات عمل، وعلى العاملين في قطاعات المصارف والمالية والمحاسبة توخي الحذر الشديد عند إجراء الحسابات، من يجتازون مقابلات العمل يجتازونها بسهولة.

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

رضوى الشربيني تسأل جمهورها عن إطلالتها باللون الأحمر

شيكابالا في العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

حققت حلمها بالزواج في سن السبعين..ابنة إيناس الدغيدي تهنئ والدتها على زواجها

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

