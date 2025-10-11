الوطنية للانتخابات: 112 تقدموا بأوراق الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب في رابع أيام تلقي الطلبات

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تلقت اليوم أوراق 112 راغبًا في الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح إلى 1950 على النظام الفردى، فيما لم يشهد اليوم الرابع أي ترشح على نظام القوائم.

وباشرت اللجان أعمالها بانتظام في رابع أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الإبتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، فيما تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان.

ولم ترصد اللجان أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات "الرقمنة والمستندات وحفظها إلكترونياً".

