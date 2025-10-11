قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار المطرب خالد عجاج من البكاء أثناء أغنية الست دي أمي.. فيديو
مُستحق.. لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026
حماس: لن نتواجد في شرم الشيخ الساعات المقبلة.. وطلبنا عقد لقاء مباشر مع فتح
بستايل ميلانو.. كهربا يخطف الأنظار في أحدث ظهور له
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.. تكريم إلهي لأرض الكنانة ذكرت في القرآن 5 مرات صراحة
حماس تكشف مصير البرغوثي وسعدات وهل جرى التفاوض على جثـ.ـمان السنوار؟
رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط
سيمون: سأظل أعافر في الغناء.. لأنه هويتي ومشواري الغالي مع جمهوري الحبيب
حماس: ملتزمون بالجدول الزمني لتسليم الأسرى الأحياء.. وتسليم الجثامين لن يتم دفعة واحدة
خبير استراتيجي: اتفاق شرم الشيخ في مرحلته الأولى
طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025
خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة
برلمان

الوطنية للانتخابات: 112 تقدموا بأوراق الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب في رابع أيام تلقي الطلبات

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
أ ش أ

  أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تلقت اليوم أوراق 112 راغبًا في الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح إلى 1950 على النظام الفردى، فيما لم يشهد اليوم الرابع أي ترشح على نظام القوائم.
وباشرت اللجان أعمالها بانتظام في رابع أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الإبتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، فيما تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان.
ولم ترصد اللجان أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات "الرقمنة والمستندات وحفظها إلكترونياً".
 

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

نيسان تيكتون 2026

تيكتون 2026 .. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول

إنفيديا

الصين تلاحق رقائق الذكاء الاصطناعي.. شرائح إنفيديا في مرمى القيود

وزير الاتصالات

بدعم من وزارة الاتصالات.. تفاصيل BMW ConnectedDrive

بالصور

رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط

طعم شهي.. اعرفي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

7 توابل سحرية لحرق الدهون وإنقاص الوزن بسرعة بدون رجيم قاسٍ أو رياضة شاقة

جو بايدين يعانى من سرطان البروستاتا .. اكتشف أعراض المرض والمؤشرات المبكرة

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

