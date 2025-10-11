قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يدعو مرموش وإمام عاشور لحضور احتفالية التأهل للمونديال
قمة شرم الشيخ للسلام.. الرئيسان السيسي وترامب يترأسان اجتماعاً دولياً لقادة 20 دولة لإنهاء حرب غزة
بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة |رئاسة الجمهورية : الإثنين قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي وترامب
وزير الحرب الأمريكي: تشكيل قوة مشتركة جديدة لسحق عصابات المخدرات في الكاريبي
مش عارفة الناس متغاظة ليه؟.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها من أحمد عبد المنعم
وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح
وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم
حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
مقـ.تل 6 وإصابة 18 في حوادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي ومطاردة المشتبه به الرئيسي
أمطار تضرب عدة مناطق غدا.. وتحذيرات من أمواج البحر| تفاصيل حالة الطقس
انهيار المطرب خالد عجاج من البكاء أثناء أغنية الست دي أمي.. فيديو
مُستحق.. لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير: الضرائب تذلل العقبات أمام الممولين.. والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الفحص ضرورة

أحمد حسن
أحمد حسن
محمد يحيي

ثمن أحمد حسن الخبير الضريبي، بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية للتيسير علي الممولين وتسريع وتيرة التحصيل والحصر الضريبي لاستجداء حقوق الخزانة العامة ومراعاة مجتمع المال والأعمال.

وطالب " حسن" في تصريحات له، بضرورة تسريع عمليات اعتماد مصلحة الضرائب على تقنيات الذكاء الإصطناعي في عمليات الفحص الضريبي وتجفيف منابع التهرب والتلاعب بالبيانات، في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم و أصبح هناك تحولًا رقميًا بمختلف القطاعات.

وذكر أن هناك تطورا متسارعًا في مجالات المنظومة الضريبية والتي تُعد ركيزة أساسية في تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن الذكاء الاصطناعي يساهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الضرائب، من خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات الضريبية واكتشاف أنماط التهرب أو التلاعب بشكل دقيق وسريع، مما يعزز من كفاءة الفحص الضريبي ودقة التحصيل. 

وأضاف أن الاعتماد على إدخال الروبوتات الذكية ومساعدي الدردشة الآلية لتقديم خدمات فورية للممولين والرد على استفساراتهم على مدار الساعة، يساهم في تحسين تجربة المتعاملين وزيادة مستوى الشفافية.

وأوضح أن تلك التقنيات الجديدة قادرة على التنبؤ بالإيرادات الضريبية وتحليل الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، مما يدعم متخذي القرار في وضع سياسات مالية أكثر فاعلية واستباقية.

ذكر أن ذلك التطورات لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يمتد نحو بناء ثقة جديدة بين الإدارة الضريبية والمجتمع من خلال تقليل الأخطاء البشرية وتحقيق مبدأ العدالة في التطبيق.

أضاف أن كل هذه التقنيات تكلف للممولين حماية البيانات والخصوصية، والحاجة إلى تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع التقنيات الحديثة. ومع استمرار الاستثمار في البنية التكنولوجية والموارد البشرية، سيصبح الذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا في بناء منظومة ضريبية ذكية، شفافة، وعادلة تدعم النمو الاقتصادي وتحفز الالتزام الطوعي.

مصلحة الضرائب المصرية الذكاء الإصطناعي الفحص والتحصيل اخبار مصر مال واعمال التحول الرقمي الثورة التكنولوجية المنظومة الضريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الديهي: ما فعله الرئيس السيسي ورجال المخابرات سيسجله التاريخ بحروف من نور.. فيديو

ترامب

أستاذ علوم سياسية: وجود ترامب ضمانة لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ

علي الدين هلال

علي الدين هلال يُشيد بموقف مصر الثابت من بداية حرب غزة إلى اتفاق شرم الشيخ

بالصور

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط

ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط

طعم شهي.. اعرفي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل

7 توابل سحرية لحرق الدهون وإنقاص الوزن بسرعة بدون رجيم قاسٍ أو رياضة شاقة

توابل تساعد على إنقاص الوزن
توابل تساعد على إنقاص الوزن
توابل تساعد على إنقاص الوزن

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد