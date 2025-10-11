خبير استراتيجي: اتفاق شرم الشيخ في مرحلته الأولى

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اتفاق شرم الشيخ ما زال في مرحلته الأولى، التي تشمل تسليم الأسرى والمحتجزين والجثامين، ودخول الشاحنات الإغاثية، وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الزيات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة اخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، على قناة ON، أن المرحلة الأولى لم تنتهِ بعد، منوهاً أن المراحل المقبلة من الاتفاق ستكون أكثر تعقيدًا، حيث سيتم التطرق إلى كيفية تسليم حركة حماس لسلاحها، ولمن سيتم تسليمه، وتشكيل إدارة للإشراف على تنفيذ الترتيبات داخل القطاع، وهي ملفات شائكة ستتطلب وساطة مصرية – قطرية – تركية.

وأشار الزيات إلى أنه بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من معبر رفح، سيجري تحديد لجنة لإدارة قطاع غزة، تتولى التفاوض مع حركة حماس بشأن تسليم السلاح.

وأوضح الزيات أن الإدارة المزمع تشكيلها ستضم شخصيات فلسطينية تقنية، إضافة إلى فلسطينيين من الخارج لا ينتمون لأي فصيل سياسي، على أن تكون برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعضوية توني بلير.

ولفت الزيات إلى أن هذه اللجنة لم تُشكل بعد، فيما تبدو تصريحات حماس الأخيرة متناقضة مع مواقفها السابقة بشأن مسألة تسليم السلاح.