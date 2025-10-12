منتخب مصر الثاني يواجه البحرين وديًا في ختام معسكر المغرب استعدادًا لكأس العرب

يخوض منتخب مصر الثاني، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، في الثامنة مساء اليوم، الأحد، مباراته الودية الثانية أمام منتخب البحرين، وذلك في ختام معسكره المقام بالمغرب ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكان المنتخب المصري قد تلقى خسارة في وديته الأولى أمام المغرب بهدفين دون رد، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لتكثيف العمل في التدريبات الأخيرة على الجوانب التكتيكية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الماضي، إلى جانب تجهيز بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الأولى للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية.

ويأتي هذا المعسكر بالمغرب ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداد المنتخب، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي أُقيمت في القاهرة.

ومن المنتظر أن تشهد مواجهة البحرين مشاركة عدد من الوجوه الجديدة وتغييرات في التشكيل، بهدف منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية المشاركة في كأس العرب.

وتضم قائمة منتخب مصر الثاني في معسكر المغرب كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – علي لطفي – محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق – محمد إسماعيل – أحمد سامي – محمود الونش – ياسين مرعي – كريم العراقي – أحمد هاني – يحيى زكريا – كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – سام مرسي – غنام محمد – محمد مجدي "أفشة" – عمر الساعي – أحمد عاطف قطة – ميدو جابر – مصطفى سعد "ميسي" – مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي – محمد شريف.

وغادر الثنائي عمر جابر وكريم حافظ معسكر المنتخب بعد تعرضهما للإصابة في ودية المغرب الأولى، فيما يستكمل باقي اللاعبين البرنامج الفني والإعدادي حتى نهاية التجمع.