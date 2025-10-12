وزيرة البيئة: أسبوع المياه يعد منصة عالمية هامة تعزز الوعى بقضايا المياه

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة فى الجلسة الإفتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه الذى يعقد خلال الفترة من 12إلى ١٦ أكتوبر الجارى ، تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، وذلك بمشاركة واسعة من عدد من الوزراء والمحافظين وصناع القرار والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة منال عوض عدد من الاجتماعات على هامش أسبوع المياه ، حيث تلتقى السيدة جيسيكا روزويل مفوضية البيئة بالاتحاد الأوروبي، لبحث التعاون فى عدد من الموضوعات البيئية ، كما ستوقع الدكتورة منال عوض على مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة المصرية ونظيرتها السلوفاكية بشأن التعاون الفني في مجال البيئة وتغير المناخ.

وأوضحت د. منال عوض أن أسبوع المياه يعد منصة عالمية هامة تعزز الوعى بقضايا المياه ، و تناقش التحديات التى تواجه الموارد المائية حول العالم فى ظل مشكلة التغيرات المناخية والمشكلة السكانية ، لافتهً إلى أن الاسبوع سيركز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل التعاون من أجل الإدارة المستدامة للمياه، التخفيف والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود، الابتكارات من أجل إدارة مرنة للموارد المائية، الحلول القائمة على الطبيعة لحماية النظم البيئية والمائية، وإدارة أصول البنية التحتية من أجل الاستدامة.

وسوف يستضيف أسبوع القاهرة الثامن للمياه مجموعة من الفعاليات الهامة ، كإجتماع مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، الجمعية العامة السابعة والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، الاجتماع الوزاري المشترك للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية، والاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج اليونسكو الدولي للهيدرولوجيا، إلى جانب المؤتمر السنوى السادس للاتحاد الأوروبي حول تمويل واستثمار المياه، ومنتدى الاستثمار المائي بين الاتحاد الأوروبي ومصر.