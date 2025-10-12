بعثة الشرف.. قوافل دعوية تجوب مساجد الوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد، خلال الفترة من الأربعاء وحتى السبت 15 - 25 أكتوبر 2025، تنظيم فعاليات القوافل الدعوية الحدودية (بعثة الشرف) التي تنظمها وزارة الأوقاف، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تنفذها الوزارة.

وأوضح الشيخ عبد المهيمن السيد، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية الشاملة التي تهدف إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة كل صور الانحراف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

ولفت مدير أوقاف الوادي الجديد، إلى أن القوافل الدعوية تسعى إلى تعزيز الوعي الديني والوطني لدى الشباب وكل شرائح المجتمع، وإبراز دور المساجد في صناعة الحضارة وتعظيم قيمة العلم والمعرفة والاكتشاف والإبداع، من خلال خطب ودروس ولقاءات فكرية وتثقيفية متنوعة يقدمها نخبة من أئمة وواعظات الأوقاف في المناطق الحدودية.

ومن جهتها، أكدت وزارة الأوقاف أن هذه القوافل تأتي امتدادًا لجهودها المتواصلة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتحقيق الأمن الفكري والمجتمعي في ربوع الوطن.