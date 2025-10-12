قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي
مدرب ألمانيا يدافع عن انطلاقة نجم ليفربول.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

انطلقت اليوم بمحافظة الوادى الجديد فعاليات دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية للعام الدراسي 2025 / 2026، تحت شعار "دوري الصيف... منافسة بروح الفريق"، وذلك بمدرسة الإعدادية الرياضية بمدينة الخارجة.

وقالت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها ، تنفَّذ فعاليات الدوري من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابي)، وبالتعاون بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالوادي الجديد، وتشمل المنافسات في خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، وألعاب اللياقة البدنية، بمشاركة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

شهد الافتتاح حضور الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد فكري يونس مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى جانب عدد من القيادات التربوية والرياضية بالمحافظة.

بدأت المراسم والاحتفالات بمدرسة الإعدادية الرياضية بمدينة الخارجة، وشهد اليوم الأول إقامة عدد من المباريات في كلٍّ من مدرسة الإعدادية الرياضية ومدرسة الشهيد سمير ومدرسة العبور، بمشاركة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وصرح فكري بأن هذه الفعاليات تأتي في إطار اهتمام الوزارتين بتنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم الرياضية، وتعزيز روح الفريق والانتماء والتعاون بين النشء والشباب، كما يأتي تنفيذ هذه الفعاليات في إطار تحقيق التكامل بين قطاعي الرياضة والتعليم، بما يسهم في إعداد جيل متكامل بدنيًا وعلميًا، يجمع بين التفوق الدراسي والتميز الرياضي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد رياضه

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

محاضرةً بعنوان الجهاد الرقمي

الإفتاء: الجهاد الرقمي فخ.. ونعمل على مواجهة التطرف عبر الفضاء الإلكتروني

من طلق زوجته بدون سبب

من طلق زوجته بدون سبب.. الإفتاء توضح الحكم والعقوبة

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي أمير دولة قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

