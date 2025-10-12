انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بالوادي الجديد

انطلقت اليوم بمحافظة الوادى الجديد فعاليات دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية للعام الدراسي 2025 / 2026، تحت شعار "دوري الصيف... منافسة بروح الفريق"، وذلك بمدرسة الإعدادية الرياضية بمدينة الخارجة.

وقالت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها ، تنفَّذ فعاليات الدوري من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابي)، وبالتعاون بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالوادي الجديد، وتشمل المنافسات في خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، وألعاب اللياقة البدنية، بمشاركة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

شهد الافتتاح حضور الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد فكري يونس مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى جانب عدد من القيادات التربوية والرياضية بالمحافظة.

بدأت المراسم والاحتفالات بمدرسة الإعدادية الرياضية بمدينة الخارجة، وشهد اليوم الأول إقامة عدد من المباريات في كلٍّ من مدرسة الإعدادية الرياضية ومدرسة الشهيد سمير ومدرسة العبور، بمشاركة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وصرح فكري بأن هذه الفعاليات تأتي في إطار اهتمام الوزارتين بتنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم الرياضية، وتعزيز روح الفريق والانتماء والتعاون بين النشء والشباب، كما يأتي تنفيذ هذه الفعاليات في إطار تحقيق التكامل بين قطاعي الرياضة والتعليم، بما يسهم في إعداد جيل متكامل بدنيًا وعلميًا، يجمع بين التفوق الدراسي والتميز الرياضي.