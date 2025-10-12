إعادة انتخاب حسام صاحب رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا للرجبي

أقيمت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرجبي (World Rugby) بالعاصمة الإنجليزية لندن، وعلى هامشها تم انتخاب مجلس إدارة اتحاد شمال إفريقيا وذلك بحضور رؤساء الاتحادات المؤسسة للاتحاد.

ووافق الاجتماع على طلب انضمام دولة السنغال إلى الاتحاد بشكل رسمي، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد وكان تشكيله على النحو التالي:

"حسام صاحب رئيسًا - مصطفى الحوتي نائبًا للرئيس - عارف بالخيره عضوًا - هشام أوباجا عضوًا".

كما تم اختيار عبد اللطيف بن عزي رئيسا فخريا للاتحاد بالإجماع، لما يتمتع به من سمعة طيبة وشهرة عالمية كلاعب سابق وقائد لمنتخب فرنسا، ونائب رئيس الاتحاد الفرنسي للرجبي.

ويضم الاتحاد في عضويته الدول التالية: المغرب – السنغال – الجزائر – تونس – ليبيا – ومصر (دولة المقر).

يُذكر أن اتحاد شمال إفريقيا للرجبي قد تم تأسيسه يوم 14 فبراير 2025 بمدينة الإسكندرية، على هامش البطولة العربية لسباعيات الرجبي.